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Karl-Heinz Rummenigge kembali angkat bicara dalam perdebatan soal Jamal Musiala dengan pernyataan yang tegas.

Mantan ketua dewan direksi klub tersukses di Jerman itu berbicara kepada Sky setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln mengenai pemain berusia 23 tahun tersebut, yang baru kembali bermain setelah absen akibat cedera. Pernyataannya bahkan lebih tegas daripada yang disampaikan Uli Hoeneß maupun Jan-Christian Dreesen .

"Sudah diketahui bahwa dia memiliki masalah kesehatan. Sudah diketahui pula bahwa dia memiliki kontrak dengan nilai yang sangat besar," ujar Rummenigge, mendukung kekhawatiran dua orang yang berbicara sebelumnya. "Menurut saya, sangat wajar dan bertanggung jawab jika klub kemudian memikirkan cara menyikapinya."

Para petinggi klub asal München itu tampaknya sangat meragukan Musiala bisa kembali ke performa lamanya, mengingat riwayat cedera dan disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat dan sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik . "Apa yang kami ketahui sayangnya membuat kami menduga bahwa dia akan sulit kembali ke level yang sering dia tunjukkan di stadion ini," ujar Rummenigge.

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Karena itu, klub harus "berbicara dengan pemain, keluarganya, dan terutama juga agensinya, sebab dengan segala hormat, jumlah sebesar itu tak lagi bisa ditanggung," lanjut Rummnigge, yang bahkan ditanya tentang kemungkinan menjual Musiala.

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

"Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub, atau ada klub lain yang mau membelinya dalam kondisi seperti ini," jawab Rummenigge. "Kami telah menangani persoalan ini dengan sangat hati-hati bersama sang pemain dan kami semua ingin dia kembali ke performa terbaiknya. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi? Kami tetap harus memikirkan keuangan."

Belum ada pembicaraan dengan sang pemain. Selain itu, klub ingin "menunggu terlebih dahulu untuk melihat perkembangannya dalam beberapa pekan ke depan. Setelah itu, kami harus mengamati dengan saksama apa yang terjadi, lalu mengambil keputusan."