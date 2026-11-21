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Bintang Argentina sekaligus kapten Inter Miami, Lionel Messi, menerima penghargaan Sepatu Emas MLS yang dipersembahkan oleh Audi untuk musim 2026.

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Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam seremoni sebelum laga Inter Miami melawan Columbus Crew pada Sabtu malam waktu setempat, yang membuka babak pertama playoff MLS Cup.

Jorge Mas, salah satu pemilik Inter Miami, menyerahkan penghargaan itu kepada Messi sebagai apresiasi atas pencapaian bersejarahnya, setelah ia menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi yang meraih gelar pencetak gol terbanyak dalam dua musim beruntun.

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Kapten Inter Miami itu menutup musim reguler dengan torehan 26 gol dari 31 pertandingan, sekaligus memuncaki daftar pencetak gol terbanyak.

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Messi unggul atas Petar Musa, penyerang FC Dallas, yang mencetak 22 gol, serta Sam Surridge, penyerang Nashville, yang menempati posisi ketiga dengan 21 gol.

Pengaruh Messi tidak hanya terbatas pada urusan mencetak gol. Ia juga mengemas 17 assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 43, angka tertinggi di antara seluruh pemain kompetisi sepanjang musim.

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Legenda Argentina itu juga memuncaki rata-rata gol per pertandingan dengan catatan 0,84 gol.

Dengan pencapaian ini, Messi menjadi pemain keenam dalam sejarah MLS yang memenangi penghargaan Sepatu Emas lebih dari sekali.

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Namun, ia mencatatkan prestasi yang belum pernah diraih pemain mana pun sebelumnya, yakni memenangi penghargaan tersebut dalam dua musim beruntun, menurut data MLS.

Gelar terbaru ini melanjutkan musim luar biasanya pada 2025, ketika ia mencetak 29 gol dan mengemas 19 assist sepanjang musim reguler, dengan total 48 kontribusi gol, sehingga meraih Sepatu Emas untuk pertama kalinya. Saat itu, Messi juga memenangi penghargaan Pemain Terbaik MLS untuk musim kedua secara beruntun.

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Messi berambisi menambahkan penghargaan Pemain Terbaik MLS 2026 ke dalam koleksinya, setelah masuk daftar nominasi untuk ketiga kalinya secara beruntun, menyusul kemenangannya pada 2024 dan 2025. Pencapaian itu akan semakin mempertegas dominasinya dalam sejarah penghargaan individu kompetisi tersebut.

Di level klub, Inter Miami menjalani fase gugur dengan status juara bertahan MLS Cup, setelah menutup musim reguler di peringkat kedua Wilayah Timur. Mereka akan menghadapi Columbus Crew, tim peringkat ketujuh, dalam seri tiga pertandingan, dan tim yang lebih dulu meraih dua kemenangan berhak melaju.

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Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertamanya pada 2025, setelah mengalahkan Vancouver Whitecaps dengan skor 3-1 di partai final.

Saat itu, Messi meraih penghargaan pemain terbaik turnamen, setelah mencatatkan 15 kontribusi gol sepanjang fase gugur, terdiri dari 6 gol dan 9 assist.

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Messi, yang bergabung dengan Inter Miami pada musim panas 2023, terus menulis babak baru kariernya di Amerika Serikat, setelah mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina pada Agustus 2026, menyusul kekalahan di final Piala Dunia dari Spanyol (1-0).