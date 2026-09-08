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imago-sport-1082615941.jpgAnadolu Agency

Diterjemahkan oleh

Tak kenal ampun: Real Madrid paling diuntungkan dari kesalahan kiper di Liga Champions

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Champions League
F. Valverde
Spanyol
Italia
Uruguay

30 gol dari kesalahan untuk tim kerajaan

Real Madrid kembali memainkan hobinya memanfaatkan kesalahan para penjaga gawang di Liga Champions, dan kali ini Inter Milan menjadi korban terbaru.

Pada menit ke-23 pertandingan kedua tim di Stadion "Santiago Bernabeu" pada Selasa malam ini dalam pekan pertama fase liga di kompetisi benua tersebut, kiper Inter Milan asal Spanyol, Josep Martinez, terjebak dalam kesalahan fatal.

Kiper asal Spanyol itu berusaha melewati Fede Valverde di depan gawang, tetapi pemain asal Uruguay itu menghukumnya dengan menempatkan bola ke dalam jala, sehingga mencetak gol kedua bagi Los Blancos.

Valverde memperkokoh keunggulan Real Madrid dalam pertandingan itu (2-0) setelah Kylian Mbappe mencetak gol pertama pada menit ke-14.

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Menurut statistik jaringan "Opta", Real Madrid adalah tim yang paling banyak memanfaatkan kesalahan para penjaga gawang di Liga Champions sejak musim 2007-2008.

Selama periode tersebut, Real Madrid mencetak 30 gol dari kesalahan langsung para kiper, lebih banyak dengan selisih setidaknya 5 gol dibanding tim mana pun lainnya.

Arsenal menempati posisi kedua dalam daftar itu dengan 25 gol.

Di sisi lain, catatan produktivitas gol Valverde terus meningkat, ia mencetak gol keempatnya dalam 5 pertandingan terakhir yang ia mainkan di Liga Champions, dibandingkan hanya 3 gol dalam 75 pertandingan pertamanya di kompetisi benua tersebut dengan seragam Los Blancos.

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