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Ajax kembali merebut posisi kedua klasemen Eredivisie setelah menang tipis 1-0 atas AZ Alkmaar dalam laga sengit di Johan Cruijff Arena. Sundulan Tolu Arokodare pada babak pertama menjadi penentu saat Ajax mengakhiri rentetan 12 pertandingan tanpa kemenangan melawan tim yang kerap menyulitkan mereka, meski Julian Brandt harus keluar karena cedera.

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Sundulan Arokodare bawa Ajax ke peringkat kedua Eredivisie

Ajax kembali merebut posisi kedua di Eredivisie setelah meraih kemenangan ketat 1-0 atas AZ Alkmaar di Johan Cruijff Arena. Penyerang asal Nigeria Tolu Arokodare mencetak satu-satunya gol pada babak pertama untuk menentukan hasil pertemuan dua tim papan atas tersebut.

Kemenangan itu menempatkan tim asuhan Michel Sanchez satu poin di belakang pemuncak klasemen Feyenoord dan satu poin di depan rival perebutan gelar, PSV.

Hasil ini juga mengakhiri catatan buruk Ajax saat menghadapi AZ. Ini merupakan kemenangan pertama Ajax atas klub asal Alkmaar tersebut dalam 12 pertandingan di semua kompetisi.

Perubahan taktik bertahan redam tekanan AZ pada akhir laga

Arokodare melompat lebih tinggi daripada bek AZ Mees de Wit untuk menyundul umpan silang akurat dari Abdellah Ouazane pada babak pertama. Namun, AZ mendominasi penguasaan bola selepas jeda, sehingga Sanchez mengubah formasi 4-4-2 menjadi 5-3-2 yang lebih defensif untuk mempertahankan keunggulan.

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Berbicara kepada ESPN seusai pertandingan, gelandang Davy Klaassen mengakui Ajax harus berjuang keras. "Kemenangan yang menyenangkan. Diraih dengan susah payah? Tentu saja, tetapi itu tidak mengurangi kepuasannya," ujar Klaassen.

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"Pertandingan seperti ini tidak mudah. Kami menghadapi tim yang bagus. Pada awalnya, tekanan kami berjalan baik. Setelah itu, kami kesulitan... Tetapi saya senang hari ini. Kami menang," tambahnya.

Cedera Brandt bayangi kemenangan Ajax di ibu kota

Meski mengamankan tiga poin penting, Ajax mendapat pukulan besar ketika gelandang asal Jerman Julian Brandt terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena cedera. Brandt memegangi otot paha belakangnya sebelum digantikan oleh Oscar Gloukh.

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Arokodare juga meminta diganti pada babak kedua setelah mengalami benturan, sementara Daley Blind dan Steven Berghuis harus membantu pertahanan.

AZ menciptakan peluang untuk menyamakan kedudukan menjelang akhir laga, tetapi penyerang Mexx Meerdink salah mengantisipasi peluang emas di dalam kotak penalti.

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Jadwal padat menanti skuad Sanchez

Ajax kini mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa dan domestik di tengah bertambahnya masalah kondisi fisik para pemain.

Ajax akan menjamu klub Denmark FC Midtjylland di Conference League pekan depan sebelum menghadapi FC Twente di liga.

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AZ tetap berada di posisi kelima klasemen setelah kekalahan tipis di Amsterdam tersebut.