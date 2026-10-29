Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca, agen Sancho telah menyampaikan penolakan kepada presiden Getafe, Angel Torres.

Klub kasta tertinggi Spanyol itu belakangan berusaha merekrut pemain serang yang saat ini tidak memiliki klub tersebut. Sancho kabarnya pada prinsipnya terbuka untuk bergabung dengan Getafe, tetapi kedua pihak tidak mencapai kesepakatan soal gaji.

Sebelumnya, Telegraph melaporkan bahwa klub Spanyol itu menawarkan Sancho kontrak hingga musim panas mendatang dengan gaji hanya sekitar 12.000 euro per pekan (sekitar 400.000 euro hingga akhir musim). Sebagai perbandingan, kontraknya di Manchester United yang berakhir pada akhir Juni memberinya hampir 300.000 euro per pekan, atau sekitar 25 kali lipat. Sancho sebelumnya pernah bermain untuk Dortmund.

Tuntutan gaji Jadon Sancho terlalu tinggi bagi Getafe

Menurut Marca, nilai tawaran Getafe sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan Telegraph. Namun, klub LaLiga itu tidak bersedia memenuhi tuntutan Sancho. Pemain asal Inggris tersebut kabarnya menginginkan gaji bersih tiga juta euro untuk sisa musim ini.

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Lebih lanjut, Marca melaporkan bahwa Sancho telah memilih tujuan yang jauh lebih menguntungkan secara finansial. Pemain berusia 26 tahun itu disebut menerima tawaran dari kawasan Arab yang dapat memenuhi tuntutannya. Karena itu, Sancho mungkin akan menuju Arab Saudi. Namun, beberapa pekan lalu ia juga dikaitkan dengan Arabian Falcons FC dari Dubai (Uni Emirat Arab).

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Jika demikian, Sancho akan meninggalkan sepak bola Eropa. Ia dulu mencuat bersama BVB dan menjadi salah satu pemain serang muda terbaik di dunia. Pada 2021, Manchester United membayar biaya transfer sebesar 85 juta euro kepada Dortmund untuk pemain yang telah 23 kali membela timnas Inggris itu. Namun, Sancho tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Old Trafford.

Jadon Sancho: Hanya di BVB ia benar-benar tampil bagus

Dalam beberapa tahun terakhir, Sancho hanya menjalani periode yang benar-benar bagus saat dipinjamkan ke BVB pada paruh kedua musim 2023/24. Bersama Dortmund, ia antara lain mencapai final Liga Champions. Kemungkinan Sancho kembali ke Dortmund pada musim panas ini sempat menjadi pembahasan, tetapi pada akhirnya tidak pernah ada negosiasi konkret mengenai hal itu.

Sementara itu, pemain yang piawai menggiring bola tersebut sudah lama tidak memiliki masa depan di United. Karena masa peminjamannya ke FC Chelsea dan Aston Villa dalam dua musim terakhir tidak berjalan sesuai harapan, karier Sancho semakin tersendat. Sejak kontraknya di Manchester berakhir, Sancho belum menemukan klub baru. Selain Getafe, sejumlah klub dari Italia atau Turki kabarnya juga menyatakan minat.