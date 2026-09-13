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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

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Tak Henti Mencetak Gol: Top Skor J-League Elite Terbang ke Puncak ala Messi

Al Ettifaq U21 vs Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Jawwy Elite League U-21
Arab Saudi

Momen indah di Liga Saudi U-21

Liga Joy untuk Elite (Liga Arab Saudi U-21) menyaksikan sebuah gol luar biasa ala bintang Argentina, Lionel Messi, yang dicetak oleh top skor kompetisi tersebut.

Al-Ittifaq menang atas Al-Wehda dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam, di stadionnya di Dammam, pada pekan keempat Liga Joy untuk Elite.

Kemenangan telak itu tercipta lewat 5 pemain, di mana masing-masing mencetak satu gol, ditambah dua gol yang dicetak oleh Abdulrahman Al-Ruwaili.

Namun gol terindah datang dari penyerang Mohammed Al-Issa, tepatnya pada menit ke-71 pertandingan, di mana ia melewati beberapa pemain Al-Wehda dengan cara yang memukau, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

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Jawwy Elite League U-21
Al Kholood U21 crest
Al Kholood U21
Al Kholood U21
Al Ettifaq U21 crest
Al Ettifaq U21
Al Ettifaq U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 crest
Al Wehda U21
Al Wehda U21
Al Ansar U21 crest
Al Ansar U21
Al Ansar U21

Cara Al-Issa mencetak gol itu mengingatkan semua orang pada apa yang biasa dilakukan bintang Argentina Lionel Messi, yang terbiasa melewati para pemain sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

Al-Issa mencetak gol dalam pertandingan keempat secara beruntun di Liga Joy untuk Elite, sehingga mencatatkan rekor bersejarah, karena ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di seluruh pekan pada edisi kompetisi saat ini.

Penyerang Al-Ittifaq itu mencapai gol ketujuhnya pada musim ini di Liga Arab Saudi U-21, sehingga semakin menjauh di puncak daftar top skor dari Ziyad Aba, bintang Al-Ahli, dan Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh, yang berada di posisi kedua dengan koleksi 4 gol.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittifaq memiliki lini serang terkuat di Liga Joy untuk Elite setelah berlalunya 4 pekan, setelah mencetak 20 gol, dengan rata-rata 5 gol di setiap pertandingan, meski menempati posisi kedua di klasemen dengan koleksi 9 poin, terpaut satu poin di belakang Al-Ahli.

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