Penyerang muda Basem Al-Arini terus menunjukkan penampilan gemilangnya bersama tim Al-Taawoun, setelah mencetak gol indah ke gawang Al-Khaloud, dalam pertandingan putaran ke-20 dan terakhir Liga Elite U-21, meskipun timnya kalah dengan skor 1-3, sekali lagi menyoroti kemampuan mencetak golnya dan tekadnya untuk bersinar bahkan dalam kondisi terberat.

Meskipun Al-Taawoun kalah, tim ini lolos langsung ke babak perempat final untuk menentukan juara, setelah sistem liga berakhir.

Al-Arini adalah titik terang di musim Al-Taawoun, di mana ia menambah koleksi golnya menjadi 18 gol di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Elite, menegaskan keahliannya dan kemampuannya untuk masuk ke tim utama Al-Sukari.

Ini adalah pertandingan keempat berturut-turut di mana Al-Arini berhasil mencetak gol di turnamen ini, setelah sebelumnya mencetak satu gol ke gawang Al-Akhdoud, dua gol ke gawang Al-Hazm pada pekan ke-17, dan hat-trick dalam kemenangan telak 4-2 atas Al-Nassr pada pekan ke-19.









Al-Taawoun berada di peringkat keempat dengan 36 poin di klasemen Liga Elite Saudi, di bawah Al-Nassr (38), Al-Hilal (40), dan Al-Ittifaq (41).

