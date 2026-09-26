Mahkamah Agung Spanyol menguatkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun terhadap pesepak bola Santi Mina, setelah ia dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual terhadap seorang perempuan pada Juli 2017, di dalam sebuah truk yang terparkir di dekat sebuah kelab malam di Mojácar, Kota Almería.

Kamar Pidana menolak banding Mina terhadap putusan Mahkamah Agung Andalusia, yang sebelumnya juga telah menguatkan putusan Pengadilan Almería, dengan menurunkan nilai ganti rugi yang ditetapkan bagi korban dari 50 ribu euro menjadi 25 ribu euro.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mina memanfaatkan kedekatan korban dan situasi yang mengejutkan untuk melakukan dua perbuatan seksual tanpa persetujuannya, sebelum akhirnya berhenti ketika ia menyadari bahwa melanjutkannya akan membutuhkan penggunaan kekerasan untuk mengatasi perlawanan korban.

Para hakim menegaskan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa pemain itu memperoleh persetujuan dari korban lalu salah memahaminya, seraya menjelaskan bahwa berhentinya ia setelah korban memintanya menandai saat berakhirnya perbuatan itu, tetapi hal tersebut tidak membuktikan adanya persetujuan sebelumnya dari korban atau keyakinannya bahwa korban telah setuju.

Sebaliknya, mahkamah menolak banding korban, yang menuntut agar Mina dinyatakan bersalah atas kejahatan pelecehan seksual dengan penetrasi dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, di samping 6 tahun hukuman tambahan.

Mahkamah juga menolak permintaan untuk menyatakan bersalah terdakwa lain dalam perkara ini, yang sebelumnya telah memperoleh putusan bebas, sebagai pihak yang turut serta secara esensial atau kaki tangan dalam kejahatan tersebut.

Celta Vigo, klub terakhir yang dibela Mina, telah memutus kontraknya secara sepihak pada Agustus 2023, meski masih tersisa dua tahun pada kontrak pemain itu dengan klub asal Galicia tersebut.