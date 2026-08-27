Klub Barcelona bersiap membuka front hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan Kepolisian Nasional, setelah aksi kekerasan brutal yang dialami seorang suporter di bawah umur dari barisan pendukungnya. Langkah eskalatif yang dipimpin langsung oleh Presiden Joan Laporta ini menyuarakan satu pesan: martabat suporter Barcelona adalah garis merah.

Blaugrana mengumumkan eskalasi penuh dalam kasus penyerangan terhadap salah satu suporter di bawah umurnya sebelum laga antara Elche dan Barcelona pada Minggu lalu, dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi telah mencapai "batas yang tidak dapat ditoleransi".

Klub asal Catalunya itu sebelumnya telah merilis pernyataan dengan nada keras pada Selasa lalu, yang mengecam dengan kalimat paling tegas "penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak berdasar" oleh anggota Kepolisian Nasional terhadap para anggota dan suporternya di dekat Stadion Martínez Valero.

Menurut apa yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona tidak berhenti pada pernyataan tersebut. Setelah komunikasi langsung dari Presiden Joan Laporta dengan keluarga pemuda yang menjadi korban penyerangan dan memberikan dukungan penuh kepada mereka, klub dan korban memutuskan untuk melangkah maju dalam mengambil tindakan hukum bersama terhadap petugas polisi yang terlibat dalam insiden tersebut.

Pembelaan dalam kasus ini dijadwalkan akan ditangani oleh tim hukum klub Barcelona, bekerja sama dengan pengacara pidana terkenal Marc Molins, untuk membela hak-hak si anak di bawah umur.

Rincian insiden ini bermula dari tindakan polisi yang menahan suporter di bawah umur tersebut dan menahannya dengan kekerasan, karena ia membawa bendera "Estelada", bendera kemerdekaan Catalunya, sebelum laga dimulai. Tindakan itu secara terbuka digambarkan oleh Presiden Laporta sebagai "tidak proporsional dan brutal" serta tidak ada kaitannya dengan kebebasan berekspresi.

Kasus pemuda ini mendapat solidaritas luas di dalam lingkungan klub, di mana tokoh-tokoh terkemuka seperti bintang Gavi dan Presiden Laporta menyatakan dukungan penuh mereka kepada korban dan keluarganya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



Dalam sebuah langkah simbolis yang menegaskan sikap klub, Laporta mengumumkan niatnya untuk mengadakan "penghormatan bagi bendera kemerdekaan" selama laga tim melawan Athletic Bilbao malam ini, sebagai pesan yang jelas dalam membela kebebasan berekspresi, sekaligus menegaskan bahwa tidak akan ada penghormatan apa pun bagi para juara Piala Dunia dalam laga tersebut.