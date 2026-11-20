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Mauricio Pochettino mengaku nyaris tak bisa tidur karena berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan Manchester United, yang berada di peringkat ke-18, menghadapi Liverpool pada Minggu. Dalam konferensi pers perkenalannya, pelatih baru Manchester United itu memaparkan rencana awalnya untuk membangkitkan kepercayaan diri skuad dan membangun kembali tim dari awal.

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Pochettino berpacu dengan waktu jelang debut di Anfield

Mauricio Pochettino mengaku hanya tidur sebentar karena berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan Manchester United, yang berada di peringkat ke-18, menghadapi Liverpool dalam laga Liga Primer pada Minggu di Anfield. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Amerika Serikat pada jeda internasional untuk menggantikan Michael Carrick, pelatih asal Argentina itu baru mulai bekerja di Carrington pada Rabu dan memimpin sesi latihan pertamanya pada Kamis pagi.

"Kami sangat antusias berada di sini dan menurut saya ini klub yang luar biasa," kata Pochettino dalam konferensi pers perkenalannya. "Kami senang, tetapi pada saat yang sama sangat sibuk. Menurut saya, kami berpacu dengan waktu agar siap bersaing melawan Liverpool. Target pertama saya adalah tidur! Namun, saya tidak bisa tidur, hanya tiga atau empat jam sehari. Targetnya adalah mengenal orang-orang di sini, staf, para pemain, dan berusaha memberikan dampak positif sejak awal."

Membangun dari awal dan membangkitkan kepercayaan diri skuad

United melewati jeda internasional November di zona degradasi dengan hanya satu kemenangan dari 10 pertandingan liga, posisi terendah mereka pada tahap ini sejak 1986-87, dan belum menang dalam delapan laga terakhir di kasta tertinggi. Meski posisi tim di klasemen mengkhawatirkan, Pochettino menegaskan para pemain sangat peduli dan hanya membutuhkan prinsip-prinsip baru untuk memulihkan keyakinan mereka.

"Kami datang dengan gagasan untuk membangun sesuatu dari awal, berdasarkan ide dan filosofi kami sendiri serta cara kami bekerja yang kami sukai," jelasnya. "Para pemain adalah kelompok yang benar-benar peduli. Mereka ingin tampil baik untuk suporter, teman-teman, dan keluarga mereka. Ketika kami datang, saya merasa mereka merasakan tanggung jawab itu. Mereka berkomitmen. Wajar jika kepercayaan diri menurun saat Anda tidak memenangkan pertandingan. Kami perlu menetapkan prinsip-prinsip kami dan menerapkan konsep kami. Mereka punya kualitas dan kami perlu mengeluarkan potensi itu."

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Pochettino bahas peran pelatih kepala dan catatan di Anfield

Ketika ditanya soal jabatan "pelatih kepala", Pochettino mengesampingkan soal sebutan jabatan, tetapi menegaskan bahwa ia memiliki kendali penuh atas pemilihan pemain pada hari pertandingan. "Sebutan jabatan itu tidak penting," ujarnya. "Yang penting adalah komunikasi dan hubungan dengan semua bagian. Saya akan menentukan skuad untuk Minggu, memilih sebelas pemain inti, dan melakukan pergantian pemain. Ke depannya, saya ingin terlibat dalam semua keputusan utama yang berkaitan dengan skuad."

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Catatan masa lalu memberikan gambaran beragam jelang pertemuan Minggu. Hanya satu dari sembilan pelatih terakhir United, termasuk pelatih sementara, yang kalah dalam laga Liga Primer pertamanya saat menangani tim, dan United menang 2-1 di Anfield musim lalu. Namun, Pochettino gagal meraih kemenangan dalam delapan pertemuan terakhirnya dengan Liverpool selama melatih Tottenham dan Chelsea.

Memperbaiki pertahanan rapuh demi menembus paruh atas klasemen

Tugas taktis paling mendesak bagi Pochettino adalah memperkokoh lini belakang yang belum mencatatkan satu pun nirbobol di Liga Primer musim ini dan memiliki nilai gol harapan non-penalti per tembakan yang dihadapi tertinggi di liga, yakni 0,14. Lawan mereka adalah Liverpool yang berada di peringkat keempat dan memiliki penyerang-penyerang yang sedang tampil bagus, yakni Alexander Isak, Florian Wirtz, dan Cody Gakpo. Superkomputer Opta memberi Liverpool peluang menang sebesar 57,3 persen.

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Dengan jajaran petinggi klub masih yakin finis di paruh atas klasemen bisa dicapai, Pochettino mendesak semua orang di Old Trafford untuk menatap ke depan alih-alih terus memikirkan kesulitan belakangan ini. "Kami ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dan positif, membangun cara kami sendiri di sini," tambahnya. "Yang terpenting adalah memikirkan langkah berikutnya, bukan masa lalu."