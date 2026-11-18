Bagikan Ikuti GOAL di Google

Satu kabar mengubah perhitungan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, jelang ujian terberat di LaLiga. Sang bintang yang meneror Barcelona musim lalu tidak akan hadir di Camp Nou, setelah cedera lutut serius membuatnya absen dari laga yang dinanti-nantikan tersebut.

Iklan

Barcelona mendapat suntikan moral tak terduga jelang salah satu laga terberat mereka sebelum libur Natal. Pemain Atletico Madrid, Ademola Lookman, dipastikan absen dalam pertandingan kedua tim pada 2 Desember, setidaknya kecuali terjadi kejutan besar.

Pemain asal Nigeria itu mengalami keseleo parah pada lutut yang bisa membuatnya menepi selama beberapa pekan. Alhasil, ia tidak akan bisa ambil bagian dalam laga di Camp Nou yang sudah dinanti-nantikan para pendukung kedua tim.

Atletico Madrid secara resmi telah mengonfirmasi bahwa sang penyerang mengalami keseleo parah pada lutut. Klub menolak menyebutkan durasi pemulihannya, tetapi apa yang di Nigeria disebut sebagai "gangguan ringan" bisa berarti ia absen di sisa pertandingan tahun 2026, menurut harian Spanyol "Sport".

Harian tersebut menyebut bahwa kembalinya Lookman akan bergantung pada perkembangan cederanya dalam beberapa pekan mendatang. Namun, cedera itu tampaknya tidak ringan dan bukan pertanda baik bagi tim pelatih yang dipimpin Diego Simeone.

Iklan Iklan

Lookman akan absen dalam laga di Camp Nou, yang jelas akan melemahkan lini serang Atletico. Bagi tim asuhan Han Flick, kabar ini cukup penting mengingat jadwal pertandingan kedua tim yang sudah dekat.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 15.30 ATM

Barcelona akan menjamu tim asuhan Diego Simeone di Camp Nou dalam laga yang dijadwal ulang agar kedua tim bisa berpartisipasi di Piala Super Spanyol di Istanbul pada Februari.

Para pemain Barcelona akan mendapat kesempatan membuktikan kualitas mereka di hadapan salah satu pesaing langsung di LaLiga, meski tugas itu tidak akan mudah, terutama melawan tim yang tahu cara memainkan laga-laga besar.

Iklan

Jadwal yang padat akan mengurangi intensitas laga ini, karena kedua tim akan menjalani delapan pertandingan dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk laga-laga Liga Champions dan liga domestik.

Karena itu, meski akan menjadi duel yang seru dan menegangkan, tidak satu pun dari kedua tim yang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya karena khawatir kehilangan bintang lain untuk waktu yang lebih lama dari semestinya. Dengan demikian, kecuali dalam keadaan sangat mendesak, Lookman tidak akan tersedia untuk menghadapi Barcelona.

Iklan

Jelas terlihat bahwa performa Lookman menurun sejak bergabung dengan Atletico Madrid dari Atalanta pada musim dingin lalu. Sang winger datang ke Madrid dengan tekad besar untuk membuktikan diri, dan ia berhasil melakukannya di laga-laga awalnya, terutama di Copa del Rey dan Liga Champions, ketika ia menghadapi Barcelona dan tampil gemilang.

Perlu diingat, Atletico Madrid menyingkirkan tim asuhan Flick dari kedua kompetisi tersebut tahun lalu. Dalam kekalahan menentukan 4-0 di Stadion Riyadh pada leg pertama semifinal Copa del Rey, Lookman mencetak satu gol.

Iklan

Pada leg kedua perempat final Liga Champions, ketika Atletico sedang kesulitan dan kalah 0-1 di kandang tetapi menang 2-1 secara agregat, pemain Nigeria itu kembali mencetak gol, menegaskan bahwa ia benar-benar momok bagi Barcelona.

Oleh karena itu, meski tak seorang pun senang dengan cedera pemain, dan tidak bisa dikatakan bahwa Flick gembira karena mereka tentu ingin mengalahkan Atletico dalam versi terbaiknya, absennya Lookman dari laga 2 Desember menjadi kelegaan besar bagi Barcelona.