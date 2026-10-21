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Manajer Manchester United Michael Carrick melontarkan kritik keras terhadap timnya setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions. Mantan gelandang itu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para suporter yang datang mendukung tim setelah menyaksikan penampilan di Italia yang menurutnya tidak dapat diterima.

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Carrick ambil tanggung jawab atas kekalahan telak dari Como

Carrick tampak frustrasi setelah malam penuh derita di Liga Champions. Ia menegaskan bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas hasil yang membuat klub terpukul. United dibuat tak berkutik oleh tim asuhan Cesc Fabregas dan tertinggal dalam dua menit pertama ketika Nico Paz mengawali penampilan individunya yang dominan. Sang pelatih menolak mencari alasan. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa tanggung jawab atas kegagalan taktik dan kurangnya daya juang para pemainnya di lapangan berada di pundaknya.

Berbicara kepada TNT Sports sesaat setelah peluit akhir, pelatih Manchester United itu mengatakan: "Ini lebih dari sekadar mengecewakan. Saya pikir semua orang harus bertanggung jawab atas hal itu. Saya bertanggung jawab 100 persen atas tim secara keseluruhan dan penampilannya. Tanggung jawab itu ada pada saya. Saya sepenuhnya menerima hal itu. Namun, sebagai pendukung klub sepakbola ini sejak lama, saya harus mengatakan bahwa melihat penampilan seperti itu tidak bisa diterima."

Permintaan maaf kepada suporter Manchester United yang bertandang

Carrick, yang terlihat mengangkat kedua tangannya sebagai isyarat meminta maaf kepada suporter tim tamu, menyampaikan simpatinya kepada mereka yang mengeluarkan uang untuk menyaksikan pertandingan berat sebelah itu. Meski pemain pengganti Joshua Zirkzee mencetak gol hiburan menjelang akhir laga, suasana tetap panas ketika United menjadi tim Inggris pertama yang kebobolan dalam dua menit pertama pada dua pertandingan Eropa berturut-turut.

Carrick menjelaskan perasaannya terhadap para suporter: "Saya sangat peduli kepada para suporter. Mereka adalah jantung klub sepakbola ini dan akan selalu begitu. Mereka sudah jauh-jauh datang, dan saya harus meminta maaf atas penampilan kami. Saya sungguh bersimpati kepada mereka karena harus menyaksikan penampilan seperti itu. Sama sekali tidak ada alasan. Ini tidak bisa diterima. Banyak hal terlintas di benak saya saat menyaksikannya. Saya selalu menghampiri para suporter, apa pun yang terjadi. Saya pernah menjadi salah satu dari mereka. Mengeluarkan uang untuk datang dan berharap akan sesuatu ... Saya sungguh bersimpati kepada para suporter."

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Sang pelatih juga mengatakan bahwa ia secara pribadi marah melihat penampilan timnya dari pinggir lapangan: "Sejujurnya, saya marah. Seluruh hidup saya berkisar pada ini. Saya tidak suka apa yang saya lihat malam ini. Saya sama sekali belum memikirkan posisi saya sendiri."

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Masa depan di Old Trafford dipertanyakan

Besarnya kekalahan itu pun memunculkan pertanyaan mengenai keamanan posisi Carrick dan apakah petinggi Manchester United masih menaruh kepercayaan kepadanya. Di bawah struktur olahraga baru yang dipimpin Ineos, hasil seperti ini semakin sulit dibenarkan, terutama mengingat besarnya investasi untuk skuad pada bursa transfer musim panas.

Ketika ditanya langsung mengenai posisinya di mata jajaran direksi, Carrick menepis pembahasan tentang dirinya: "Ini bukan tentang saya. Ini tentang mencerna pertandingan dan bagaimana jalannya. Itulah hal terpenting saat ini. Seluruh hidup saya berkisar pada ini. Saya tidak suka apa yang saya lihat malam ini. Saya sama sekali belum memikirkan posisi saya sendiri."

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Sang pelatih menutup dengan kembali menegaskan sikapnya atas kegagalan bersama itu: "Saya bertanggung jawab 100 persen atas tim secara keseluruhan dan penampilannya. Tanggung jawab itu ada pada saya."