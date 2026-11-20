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Kiper Jesús Owono tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak kepergian Jesús de Miguel, yang dikenal dengan nama "Demi". Ia memilih keluar rumah dan hadir di tribun Stadion Encamp saat Andorra kembali ke kandangnya untuk menjalani sebuah pertandingan. Momen tersebut diwarnai penghormatan yang mengharukan bagi mendiang, di tengah rasa duka yang tampak jelas di wajah sang kiper.

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Menurut harian "Marca" asal Catalonia, Owono, yang ingin menghadiri upacara penghormatan yang digelar klubnya, memutuskan tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak kepergian Demi. Ia hadir di tribun untuk berbagi momen penghormatan kepada mendiang bersama rekan-rekan setimnya dan para suporter, meski tengah berada dalam kondisi psikologis yang sulit. Pemandangan itu mencerminkan betapa terpukulnya ia oleh kehilangan tersebut.

Kehadiran Owono bertepatan dengan kembalinya tim nasional Andorra ke Stadion Encamp. Para pemain mengenang Demi dengan cara yang mengharukan: mereka memasuki lapangan dengan mengenakan kaus bertuliskan nama dan nomor punggungnya, disertai karangan bunga putih, sebelum mengheningkan cipta selama satu menit sebagai tanda duka atas kepergiannya. Gestur kemanusiaan itu berlangsung sebelum laga dimulai.

Sang kiper terlihat di tribun Stadion Tricolor dengan mengenakan pakaian berwarna gelap dan topi hitam. Ia duduk bersama rekan-rekan setimnya yang tidak masuk dalam skuad, di antaranya Alex Calf, yang sedang mengalami cedera, dan Le Normand. Raut wajahnya tampak diliputi kesedihan, seiring suasana duka yang menyelimuti para hadirin selama upacara penghormatan.

Kehadiran Owono tidak berhenti pada momen mengheningkan cipta. Ia langsung berdoa begitu momen tersebut usai, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa dalam duka yang ia rasakan atas kepergian Demi. Sementara itu, rekan-rekan setimnya dan para suporter memberikan dukungan kepadanya dalam penampilan perdananya tersebut, yang lebih bernuansa kemanusiaan ketimbang kompetisi olahraga, setelah stadion berubah menjadi ruang untuk mengenang sang mendiang.

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Beberapa hari sebelumnya, Owono meminta untuk bertemu dengan keluarga Jesús de Miguel. Langkah itu mencerminkan keinginannya untuk menjalin komunikasi dengan keluarga mendiang dan menyampaikan belasungkawa. Ia berharap dapat mewujudkannya dalam waktu dekat, karena hingga kini kesempatan itu belum juga datang. Harapan tersebut pun tetap ia simpan di tengah kesedihannya atas kehilangan Demi.