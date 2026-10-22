Juventus meraih satu poin dari laga Liga Europa melawan Stade Rennes pada Kamis malam setelah bermain imbang 2-2. Tim asuhan Luciano Spalletti bangkit dari ketertinggalan berkat penalti Nick Woltemade, yang mengambil bola dari rekan setimnya, Randal Kolo Muani. Menjelang akhir laga, Juventus sempat mengira telah mencetak gol kemenangan, tetapi gol Jhon Lucumí dianulir karena offside setelah VAR turun tangan.

Juventus mengawali laga dengan sangat baik dan hanya membutuhkan lima menit untuk membuka skor. Nick Woltemade mengirim Zeki Çelik ke ruang kosong di depan, lalu bek asal Turki itu menuntaskan peluang dengan tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan Brice Samba: 1-0.

Rennes tidak goyah dan menyamakan kedudukan pada menit ke-15. Mousa Al Tamari memanfaatkan umpan silang Brandon Reynolds dan mengungguli Federico Gatti: 1-1. Juventus langsung mencari gol balasan, tetapi penyelamatan gemilang Brice Samba atas sundulan Gatti menggagalkan upaya mereka untuk kembali unggul.

Tak lama kemudian, Weston McKennie mendapat peluang emas untuk membawa Juventus kembali memimpin. Upaya pertama pemain Amerika Serikat itu ditepis Samba, sementara bola hasil rebound yang ia sambut membentur tiang. Di sisi lain, Guglielmo Vicario harus turun tangan untuk menggagalkan upaya berbahaya Mahamadou Nagida.

Sesaat sebelum turun minum, Rennes mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan sepenuhnya. Setelah terjadi handball di kotak penalti, wasit Morten Krogh menunjuk titik putih dan VAR mengonfirmasi keputusan tersebut. Boulaye Dia kemudian mengecoh Vicario lewat tendangan penalti untuk mengubah skor menjadi 1-2.

Ketertinggalan itu membuat Juventus disambut siulan, dan ketidakpuasan semakin besar setelah jeda. Rennes tetap berbahaya dan Vicario kembali harus turun tangan untuk menggagalkan upaya Al Tamari. Setelah satu jam pertandingan, Spalletti menarik Gatti dan memasukkan Nicolás González, lalu beralih ke formasi 4-2-3-1.

Beberapa menit kemudian, Juventus juga mendapat penalti akibat handball Reynolds, disusul kejadian yang menarik perhatian. Kolo Muani tampak siap mengambil tendangan, tetapi Woltemade mengambil bola dan memberi tahu rekan setimnya bahwa ia ingin menjadi eksekutor. Pemain asal Prancis itu menyetujuinya, lalu Woltemade mencetak gol pada menit ke-67 (2-2) dan setelahnya dipeluk oleh sejumlah pemain, termasuk Kolo Muani.

Menjelang akhir laga, Spalletti memasukkan Jérémie Boga dan Lucumí, di antara pemain lainnya. Lucumí sempat mengira dirinya mencetak gol kemenangan pada menit ke-88. Setelah situasi bola mati gagal dihalau dengan baik, tembakan Lucumí mengenai Abdelhamid Aït Boudlal sebelum masuk ke gawang, membuat Allianz Stadium bergemuruh. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung singkat: VAR mendapati adanya offside dan menganulir gol tersebut, sehingga laga di Turin berakhir 2-2.