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Tak Bermain Semenit pun Selama Pramusim, Pelatih Monaco Ambil Keputusan soal Ansu Fati

Liverpool vs Monaco
Liverpool
Monaco
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A. Fati
Inggris
Prancis
Spanyol

Monaco membelinya Barcelona

Ansu Fati, mantan pemain Barcelona yang diikat Monaco secara permanen pada musim panas ini dengan mahar 11 juta euro, hadir di Stadion Anfield pada hari Minggu untuk menyaksikan laga persahabatan antara Liverpool dan Monaco, namun Filipe Luis, pelatih tim asal Kepangeranan itu saat ini, tidak memasukkannya ke dalam skuad.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Ansu Fati (23 tahun), Pogba (33 tahun), dan Folarin Balogun (25 tahun) hadir di Anfield, tetapi hanya untuk melakukan beberapa latihan lari sebelum laga Liverpool melawan Monaco.

Filipe Luis ingin bersikap sangat berhati-hati terhadap Ansu Fati untuk melindunginya dari kemungkinan cedera. Pelatih baru Monaco itu ingin sang penyerang, yang mengalami nyeri otot di awal periode persiapan musim, secara bertahap mencapai puncak kebugaran fisiknya.

Dengan demikian, Ansu Fati belum bermain satu menit pun dalam laga-laga persahabatan Monaco sejauh ini.

 Filipe Luis menyatakan bahwa mantan pemain Barcelona itu tengah menjalani program latihan individual.

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Monaco berupaya memastikan kesiapan Ansu Fati, yang mencetak 12 gol bersama tim pada musim lalu (11 gol di Liga Prancis dan satu gol di Liga Champions Eropa), untuk tampil melawan Le Havre pada laga pembuka musim 2026-2027 Liga Prancis.

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