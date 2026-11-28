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Morgan Gibbs-White mencetak dua gol pada babak kedua untuk membawa Nottingham Forest meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Chelsea asuhan Xabi Alonso di Liga Primer pada Jumat malam. Setelah Forest naik dari posisi ke-17 ke posisi ke-14, pemain internasional Inggris itu menyebutnya "malam yang sempurna" di bawah sorot lampu City Ground dan meminta kesabaran terhadap Oliver Glasner, yang ditunjuk pada musim panas.

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Gibbs-White bawa Forest raih kemenangan penting atas Chelsea

Morgan Gibbs-White mencetak dua gol pada babak kedua saat Nottingham Forest meraih kemenangan layak 3-2 atas Chelsea asuhan Xabi Alonso di Liga Primer, di City Ground pada Jumat malam. Igor Jesus membuka keunggulan dalam lima menit pertama, sebelum Gibbs-White mengeksekusi penalti pada menit ke-51 dan mencetak gol kemenangan lewat tendangan cungkil pada menit ke-73 setelah menerima umpan Xaver Schlager. Dua gol telat pemain pengganti Emmanuel Emegha pun hanya menjadi hiburan, sementara Forest naik dari posisi ke-17 ke posisi ke-14.

"Malam di City [Ground] memang seperti inilah yang kami nantikan: pertandingan malam di bawah sorot lampu, hujan, cuaca buruk, tetapi tim tampil dengan baik," kata Gibbs-White kepada Sky Sports. "Kami menunjukkan kegigihan dan tekad, lalu menuntaskan tugas. Menurut saya, kami memang pantas menang."

Minta kesabaran di bawah manajer baru Oliver Glasner

Meski meraih kemenangan kandang kedua secara beruntun, Gibbs-White menegaskan para pendukung harus tetap bersabar selama skuad beradaptasi dengan manajer Oliver Glasner, yang datang pada musim panas. Mengakui bahwa masa penyesuaian di kasta tertinggi Inggris masih akan menghadirkan kesulitan, pemain Forest bernomor punggung 10 itu meminta semua pihak mendukung metode pelatih asal Austria tersebut.

"Namun, menurut saya kami perlu menyadari bahwa kami punya manajer baru, kami tetap mendukungnya, memercayai prosesnya, percaya kepadanya dan memercayai apa yang dia inginkan," kata Gibbs-White. "Tidak setiap pekan permainan kami akan bagus atau berjalan mulus. Namun, ketika malam seperti ini terjadi, kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan menikmatinya."

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Catatan kemenangan atas tim besar dan pujian untuk Xaver Schlager

Ketiga kemenangan Forest di Liga Primer musim ini diraih atas tim-tim besar. Setelah sebelumnya mengalahkan Aston Villa dan Manchester City, kini mereka menundukkan Chelsea. Gibbs-White juga secara khusus memuji Schlager atas umpan tajam yang membuka jalan bagi gol penentunya lewat tendangan cungkil. Menurutnya, gelandang asal Austria itu kerap menunjukkan kualitas serupa dalam latihan.

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"City Ground adalah tempat yang sulit untuk didatangi, terutama ketika kami bermain dengan intensitas dan tekanan penuh. Menurut saya, kami menunjukkannya pada babak pertama," tambahnya. "Itu umpan yang luar biasa dan menunjukkan kualitasnya. Dia sudah sering melakukannya dalam latihan dan kini menunjukkan kualitas tersebut."

Forest incar konsistensi untuk naik lebih tinggi di klasemen

Sembari menikmati hasil positif yang sangat dibutuhkan pada akhir pekan di tepi Sungai Trent, Gibbs-White menantang rekan-rekan setimnya untuk menunjukkan intensitas yang sama setiap pekan, bukan hanya saat menghadapi tim enam besar.

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"Kami punya semangat dan tekad itu, dan sekarang kami harus menunjukkannya secara konsisten," katanya kepada BBC. "Jika kami bisa melakukannya, saya rasa tidak banyak tim yang bisa menghentikan kami."