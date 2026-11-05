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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp telah menetapkan skuad yang dirampingkan menjadi 24 pemain untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda. Pencetak gol terbanyak Bundesliga, Niclas Fullkrug, kembali ke tim nasional, sementara gelandang Borussia Monchengladbach berusia 17 tahun, Wael Mohya, mendapat panggilan pertamanya ke tim senior secara mengejutkan.

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Klopp rampingkan skuad Jerman dan secara mengejutkan panggil pemain remaja

Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp telah memilih 24 pemain untuk dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League melawan Serbia dan Belanda. Setelah memanggil 44 pemain pada September, pelatih berusia 59 tahun itu merampingkan skuadnya sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain sensasional Borussia Monchengladbach berusia 17 tahun, Wael Mohya.

Penyerang Werder Bremen Niclas Fullkrug juga kembali setelah mengawali musim dengan produktif. Ia memimpin daftar pencetak gol Bundesliga dengan sembilan gol dalam delapan pertandingan.

Dua pemain Bayern Munich yang cedera, Serge Gnabry dan Jamal Musiala, tidak masuk skuad, begitu pula bek Leipzig David Raum, Nick Woltemade, dan Karim Adeyemi.

Klopp antusias dengan potensi Mohya, tetapi tekankan kewajiban menjaga kesejahteraannya

Menjelaskan keputusannya memilih Mohya, yang akan berusia 18 tahun pada Desember, Klopp mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat gelandang itu. "Wael Mohya adalah salah satu pemain yang... tidak banyak pemain berusia 17 tahun tampil di Bundesliga. Hal itu saja sudah luar biasa. Namun, dia juga bermain bagus," kata Klopp.

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"Sebagai pelatih, tugas Anda bukan hanya memastikan para pemain bermain di posisi terbaik mereka dan tampil baik. Anda juga punya kewajiban untuk menjaga kesejahteraan mereka."

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"Semakin muda para pemain, semakin besar kewajiban itu. Kami sepakat membawanya agar bisa melihatnya secara langsung dalam latihan selama sepekan," tambah Klopp.

Daftar lengkap 24 pemain Jerman untuk dua laga Nations League

Pilihan Klopp mencakup perpaduan pemain tim nasional yang sudah berpengalaman dan talenta muda menjanjikan di semua posisi:

Penjaga gawang: Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.

Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig. Bek: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu. Gelandang: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.

Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Penyerang: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.

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"Semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia, semakin sulit keputusan itu dibuat, dan itu masalah yang menyenangkan," ujar Klopp mengenai banyaknya pilihan pemain yang ia miliki.

Slide 4: Jerman fokus pada laga penentu di fase grup Nations League

Skuad Jerman akan berkumpul di kantor pusat adidas di Herzogenaurach pada Senin sebelum bertolak ke Belgrade untuk menghadapi Serbia pada Jumat, 13 November.

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Jerman kemudian akan menjamu pemuncak grup Belanda di Olympiastadion, Berlin, pada Senin, 16 November. Mereka bertekad memperbaiki awal yang kurang konsisten setelah hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan.

Tim asuhan Klopp mengoleksi empat poin setelah menang 2-0 atas Serbia pada Oktober, bermain imbang 1-1 di Amsterdam, dan gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan melawan Yunani.