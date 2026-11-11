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Harry Kane dari Bayern Munich tidak menutup kemungkinan mengejar rekor gol Premier League dalam kariernya.

Penyerang Inggris itu baru pekan lalu memperpanjang kontraknya dengan klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut hingga 2029. Saat itu, usianya sudah hampir 36 tahun. Namun, ia tidak menutup kemungkinan kembali ke Premier League setelahnya, kompetisi tempat ia bertahun-tahun bermain dan mencetak gol untuk Tottenham.

"Terkadang, kita hanya perlu membiarkan segala sesuatunya berjalan, percaya pada diri sendiri, dan terus bekerja keras. Itulah prioritas utama saya saat ini," kata Kane kepada Sport Bild. Sejauh ini, performa pemain Inggris tersebut belum menurun meski ia sudah berusia 33 tahun. Baru beberapa pekan lalu, ia secara mengejutkan meraih Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia, mengungguli Kylian Mbappe (Real Madrid) dan Lamine Yamal (FC Barcelona).

Bagi para jurnalis di Inggris, kemungkinan Kane kembali ke Premier League menjadi topik besar karena ia masih berpeluang memecahkan rekor gol kompetisi itu. Namun, bintang Bayern tersebut kemungkinan membutuhkan setidaknya dua musim yang bagus untuk melakukannya. Kane telah mencetak 213 gol, masih terpaut 47 gol dari rekor 260 gol milik Alan Shearer. Masih menjadi pertanyaan apakah ia mampu mencetak gol sebanyak itu di Premier League yang menuntut fisik tinggi saat berusia 36 dan 37 tahun.

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"Saya tidak akan pernah menutup kemungkinan suatu hari memecahkan rekor gol Premier League. Namun, saat ini itu bukan fokus utama saya," kata Kane. Menurutnya, ia terutama mengincar gelar Liga Champions bersama klub asal Munich itu, serta sebuah trofi internasional bersama Three Lions, terutama di Piala Eropa 2028 yang akan digelar di negaranya sendiri dan Irlandia.