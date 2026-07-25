Kiper gaek Vozinha, bintang timnas Tanjung Verde dan salah satu kejutan paling mencolok di Piala Dunia 2026, bersiap menjalani babak baru dalam kariernya setelah mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan klub Chile, Colo-Colo, pada bursa transfer saat ini.

Presiden Colo-Colo, Aníbal Mosa, mengumumkan bahwa kesepakatan dengan kiper berusia 40 tahun itu telah rampung, seraya menjelaskan bahwa sang penjaga gawang akan tiba di Chile dalam beberapa hari mendatang untuk menjalani tes medis, sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru tim.

Mosa mengatakan, sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis: "Vozinha akan menjadi pemain Colo-Colo. Ia akan segera tiba di Chile, menjalani tes yang diperlukan, kemudian diperkenalkan secara resmi di Stadion Monumental."

Hal ini terjadi setelah nama Vozinha sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub Amerika, Inter Miami, untuk bermain berdampingan dengan Lionel Messi.

Vozinha mencuri perhatian selama Piala Dunia 2026 setelah membawa timnas Tanjung Verde ke babak 16 besar, capaian terbaik dalam sejarah timnas tersebut, berkat serangkaian penampilan gemilang. Yang paling menonjol adalah keberhasilannya menjaga gawang tetap perawan menghadapi Spanyol di fase grup, sebelum timnya tersingkir dari turnamen secara dramatis di tangan Argentina setelah babak tambahan dengan skor (3-2).

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Sang kiper, yang bernama asli Josimar José Évora Dias, memiliki kisah yang luar biasa. Ia baru menandatangani kontrak profesional pertama dalam kariernya ketika berusia 26 tahun, setelah berpindah-pindah menjalani sejumlah pengalaman di Siprus, Slovakia, Moldova, dan Angola, sebelum akhirnya membela panji klub Portugal, Chaves, di divisi dua.

Presiden Colo-Colo menegaskan bahwa perekrutan sang kiper dilakukan atas alasan teknis, dengan berkata: "Dari sisi olahraga, Vozinha dalam kondisi sangat baik, dan karena itulah kami memutuskan untuk merekrutnya."

Keuntungan yang diraih kiper gaek ini tidak hanya terbatas di atas lapangan hijau, sebab ia berubah menjadi fenomena di kalangan publik selama turnamen berlangsung. Penampilannya yang memukau, ditambah dukungan dari kreator konten Brasil ternama Casimiro, turut mendongkrak popularitasnya secara luar biasa, di mana jumlah pengikutnya di "Instagram" melonjak dari sekitar 50 ribu menjadi hampir 30 juta pengikut dalam beberapa pekan saja.