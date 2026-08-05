Sejumlah laporan media mengungkap alasan di balik sikap diam Federasi Sepakbola Arab Saudi terhadap krisis yang tengah dihadapi Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, yang kini terancam kehilangan jabatannya setelah kegagalan proyek privatisasi Piala Dunia.

Jurnalis asal Inggris, Ben Jacobs, menjelaskan pada hari Rabu ini bahwa penyebabnya sebagian terkait dengan pemilihan yang akan digelar di dalam tubuh Federasi Sepakbola Arab Saudi pada akhir bulan Agustus ini.

Menurut sumber yang sama, Federasi Sepakbola Arab Saudi akan menggelar rapat umum luar biasa pada 30 Agustus, untuk memilih presiden baru sebagai pengganti Yasser Al-Misehal, yang mengajukan pengunduran diri setelah tersingkirnya timnas Arab Saudi dari Piala Dunia 2026.

Ben Jacobs menambahkan bahwa agenda pemilihan ini menjadi salah satu alasan utama di balik belum diumumkannya sikap resmi Arab Saudi terkait masa depan Infantino, di tengah meningkatnya tekanan yang menuntut agar ia tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan baru di pucuk pimpinan FIFA.

Jacobs menyebutkan, mengutip sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, bahwa terdapat penolakan di lingkungan sepakbola Arab Saudi terhadap keberlanjutan Infantino di jabatannya, namun sikap resmi kemungkinan besar tidak akan menjadi jelas sebelum bulan September, setelah pemilihan di dalam tubuh Federasi Sepakbola Arab Saudi berakhir.

Perkembangan ini terjadi di saat Presiden FIFA menghadapi tekanan yang kian meningkat dari sejumlah federasi kontinental dan nasional, menyusul keputusannya membatalkan proyek penjualan sebagian saham hak komersial turnamen-turnamen Federasi Internasional, sebuah proyek yang memicu gelombang kritik yang luas dan menyebabkan menurunnya dukungan yang sebelumnya ia peroleh di berbagai kalangan sepakbola.

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