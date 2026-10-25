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Pelatih PSG Luis Enrique bersimpati kepada pemain sayap Khvicha Kvaratskhelia setelah sang pemain mengalami cedera parah. Namun, pelatih asal Spanyol itu dengan tegas menegaskan bahwa PSG tidak akan mendatangkan pemain dari bursa transfer khusus untuk menggantikan pemain tim nasional Georgia tersebut.

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Cedera serius Kvaratskhelia jadi pukulan bagi PSG

Penyerang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia harus menepi selama beberapa waktu setelah mengalami cedera serius saat tampil bersama tim utama baru-baru ini. Pemain internasional Georgia itu telah menjadi bagian penting dalam serangan PSG sejak bergabung dengan klub.

Pelatih kepala Luis Enrique mengonfirmasi betapa seriusnya cedera tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada sang pemain sayap selama masa pemulihannya.

PSG terus mengatur rotasi skuad di tengah persaingan di kompetisi domestik dan Eropa.

Luis Enrique yakin Kvaratskhelia yang pantang menyerah akan kembali lebih kuat

Berbicara mengenai cedera tersebut, Luis Enrique menyampaikan simpati mendalam kepada Kvaratskhelia, sembari tetap berpandangan positif untuk jangka panjang. "Kami memikirkan sang pemain dan apa yang akan ia lalui. Ini sulit," kata Luis Enrique.

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"Kvara adalah sosok yang pantang menyerah... ia telah menjadi, saat ini masih menjadi, dan akan terus menjadi pemain yang sangat penting bagi kami."

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"Kami akan mendampinginya dan memperhatikan kebutuhannya. Ia akan kembali lebih kuat, saya tidak meragukan itu," tambahnya.

Pelatih PSG menolak perekrutan darurat

Meski kehilangan pemain penting di lini serang, Luis Enrique menepis anggapan bahwa PSG harus merekrut pengganti pada bursa transfer mendatang. "Tidak ada cedera yang membuat kami mutlak harus merekrut pemain baru," tegas Luis Enrique.

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"Sejak awal musim, saya selalu mengatakan bahwa kami bisa mengatasi cedera apa pun."

"Tentu saja, kami selalu memantau setiap bursa transfer dengan cermat... tetapi itu tidak pernah karena cedera," tegas sang pelatih.

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PSG mengandalkan kekompakan skuad di masa sulit

Luis Enrique memuji rasa kekeluargaan dalam skuadnya saat mereka bersatu menghadapi absennya pemain-pemain penting menjelang laga melawan Lyon pada Senin.

"Kami tetap tim yang sama, baik ada pemain yang cedera maupun tidak, karena kami semua memiliki pola pikir yang sama," pungkasnya.

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PSG menjamu Lyon pada Senin malam di Parc des Princes dengan target memuncaki klasemen Ligue 1 sendirian.