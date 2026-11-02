Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, terus menuliskan sejarah dengan tinta emas di Spanyol, setelah memperkuat rekor luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menegaskan bahwa ia adalah penyerang paling menakutkan di Liga Spanyol.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkapkan bahwa bintang asal Prancis itu berhasil mempertahankan catatan sempurnanya yang luar biasa, dengan mencetak gol ke gawang setiap lawan yang dihadapinya di LaLiga sejak kedatangannya ke Real Madrid.

Babak baru dari pencapaian ini hadir melawan Racing Santander, tim ke-24 yang dihadapi Mbappe di Liga Spanyol. Seperti biasa pada momen-momen besar dan di bawah tekanan, pemain Prancis itu tak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejaknya, sehingga menambahkan nama klub asal Kantabria tersebut ke dalam daftar panjang korbannya, menegaskan bahwa tidak ada tim di divisi pertama yang mampu bertahan menghadapi naluri mencetak golnya yang mematikan.

Gol penentu itu datang dengan cara yang dramatis. Setelah keputusan wasit yang kontroversial memberikan penalti untuk Los Blancos, Mbappe maju dengan percaya diri dan menipu kiper lewat tendangan keras yang tak terbendung, memberikan timnya keunggulan 1-0.

Dengan gol ini, Mbappe mempertahankan catatan sempurnanya 100% melawan semua lawannya di LaLiga, sebuah pencapaian yang hampir ia raih setelah mencetak dua gol ke gawang Malaga dan Elche.

Tampaknya pemain Prancis itu tak berniat berhenti sampai di sini, karena ia menantikan periode menjelang Natal untuk memperkuat rekor tersebut, saat ia menghadapi Deportivo yang akan menjadi ujian berikutnya dalam perjalanannya menuju keabadian.

Pencapaian ini hadir pada saat Mbappe bertengger di puncak daftar top skor Liga Spanyol dan bersaing memperebutkan Sepatu Emas Eropa dengan torehan 15 gol musim ini, 12 di antaranya di LaLiga.

Secara keseluruhan, torehan Mbappe mencapai 68 gol dengan seragam Real Madrid dalam 76 pertandingan liga, dan ia telah menggetarkan gawang semua tim yang dihadapinya tanpa terkecuali.