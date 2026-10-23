Tak ada yang percaya padaku: Neymar ungkap kejutan mengejutkan soal menonton pertandingan

Sang legenda Neymar tak menyembunyikan antusiasmenya terhadap penampilan apik yang ditunjukkan klubnya, Santos, namun pada saat yang sama, ia sebenarnya telah mulai menyusun rencananya untuk masa setelah pensiun dari sepak bola.

Setelah memulai karier profesionalnya pada usia 17 tahun, dan kini berusia 34 tahun, Neymar mengungkap keinginannya untuk mengambil waktu istirahat panjang setelah gantung sepatu.

Jaringan media Brasil "Ge Globo" menerbitkan pernyataan Neymar yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan kanal Varanda Gourmet.

Neymar berkata, "Sudah jelas bahwa ketika saya pensiun, saya akan menghabiskan satu tahun penuh tanpa melakukan apa pun sama sekali."

Pertandingan berikutnya SAN Serie A 21.00 BAH

Ia melanjutkan, "Saya akan menjalaninya dengan cara ini: jika hari ini saya merasa ingin bermain sepak bola, maka saya akan bermain. Namun jika hari ini saya tidak punya keinginan untuk melakukan apa pun sama sekali, maka saya tidak akan melakukan apa-apa."

Bintang Brasil itu juga menjelaskan bahwa, meski ia memiliki kecintaan besar dalam bermain sepak bola, ia tidak suka menonton pertandingan melalui televisi.

Ia menjelaskan, "Tidak, saya tidak menyukainya. Saya suka bola basket, tetapi saya hanya menontonnya sesekali saja. Saya merasa kesal ketika menonton sepak bola."

Neymar menambahkan, "Ketika saya membicarakan hal ini dalam wawancara atau dengan teman-teman saya, tidak ada yang percaya pada saya. Saya sangat mencintai sepak bola, tetapi yang saya cintai adalah memainkannya. Sedangkan untuk duduk di sofa dan menyalakan televisi untuk menonton sebuah pertandingan, saya tidak bisa melakukannya."

Ia melanjutkan, "Ketika para pemuda tinggal bersama saya di Paris dan Barcelona, televisi tidak menayangkan apa pun pada hari Sabtu dan Minggu selain pertandingan sepak bola. Saya sangat kesal, bahkan saya tidak mau berada di ruang keluarga."