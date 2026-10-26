Sebuah laporan media, Senin hari ini, memuji penampilan Andriy Lunin, kiper Real Madrid, dalam pertandingan melawan Barcelona yang digelar kemarin, dan dimenangkan Los Blancos dengan skor dua gol tanpa balas.

Kemarin diputuskan untuk menurunkan Lunin, setelah dipastikannya absennya Thibaut Courtois dari laga tersebut karena sakit, hal yang membuat para pendukung Real Madrid cemas.

Namun Lunin tampil dengan level istimewa dan menunjukkan kepribadian yang menonjol dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid.

Surat kabar "Marca" menulis: "Di halaman khusus klub Real Madrid, pada bagian: pahlawan super sepanjang waktu, Anda akan menemukan nama Andriy Lunin dan nomor teleponnya".

Lanjutnya: "Ketika Thibaut Courtois tiba di Valdebebas dalam kondisi demam dan merasa tidak enak badan, yang membuatnya tidak bisa bepergian ke Barcelona, Mourinho mengirim pesan kepada pemain asal Ukraina itu yang memintanya untuk mengenakan sarung tangan dan seragam kerjanya serta bersiap untuk misi khusus: tampil sebagai starter di El Clasico".

Ditambahkannya: "Lunin tampil cemerlang dalam hal itu. Meski ada gol Raphinha, penampilan kiper Ukraina itu di Camp Nou bersejarah, dan ia mendapat pujian besar atas penyelamatannya yang luar biasa terhadap tembakan Gerard Martin yang menyelamatkan Real Madrid".

Mengenai penyelamatan luar biasanya, ia berkata: "Saya suka ucapan Nuno (pelatih kiper): latihan yang baik, karena ini soal kerja keras setiap hari".

Pelukan pertama Mourinho usai El Clasico

"Anda sudah mengajukan dua pertanyaan kepada saya, dan tidak satu pun berkaitan dengan Lunin, tetapi jika kami kalah di sini karena kesalahan Lunin, maka pertanyaan pertama pasti tentang dia", begitu canda Mourinho dalam konferensi pers, sebelum ia berlari untuk memeluk kipernya begitu Martinez Munuera meniup peluit panjang.

Pelatih Real Madrid itu memuji kiper cadangannya dengan berkata: "Yang saya katakan kepadanya hanyalah bahwa ia tidak berlatih untuk duduk di bangku cadangan. Ia memainkan pertandingan yang sangat tenang dan seimbang. Kami memiliki kiper terbaik di dunia, tetapi tak seorang pun dari kami sedih hari ini atas absennya Thibaut. Tim ini sangat solid, bahkan di saat-saat sulit".

Kemampuannya untuk bangkit menghadapi tantangan dan berubah menjadi pahlawan super dalam situasi genting membuat kagum bahkan rekan-rekan setimnya. Valverde berkata: "Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang dilakukan Lunin hari ini dan apa yang ia lakukan setiap hari. Memang benar ia mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit karena keberadaan Thibaut, tetapi ia selalu memberikan yang terbaik dengan semangat positif, dan itu menunjukkan bahwa ketika tiba gilirannya, ia selalu siap".

Ia juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan dalam laga-laga El Clasico. Pertandingan yang digelar di Stadion Camp Nou itu adalah yang kelima baginya melawan Barcelona, dan ia memenangi empat di antaranya.