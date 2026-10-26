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Kiper Real Madrid, Andriy Lunin, tampil gemilang menggantikan Thibaut Courtois. Ia melakukan penyelamatan ajaib yang membantu timnya meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico. Jose Mourinho dan kapten Fede Valverde sama-sama menyoroti profesionalisme kiper asal Ukraina itu setiap hari.

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Lunin tampil gemilang di laga besar untuk menggagalkan Barcelona

Andriy Lunin menunjukkan penampilan gemilang di bawah mistar saat Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona di Camp Nou. Menggantikan Thibaut Courtois yang cedera, kiper asal Ukraina itu melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk mempertahankan keunggulan Madrid.

Momen terbaiknya datang pada menit ke-66, ketika ia melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan sundulan Gerard Martin dari jarak dekat menyusul sepak pojok.

Ketenangan Lunin memastikan Real Madrid membawa pulang tiga poin.

Mourinho dan Valverde memuji kesiapan sang kiper

Seusai pertandingan, Jose Mourinho memuji mentalitas Lunin saat dipercaya tampil meski sebelumnya berada di bangku cadangan. “Satu-satunya hal yang saya katakan kepada Lunin sebelum pertandingan adalah, ‘Kamu berlatih untuk bermain, bukan untuk duduk di bangku cadangan. Masuk dan bermainlah,’” ungkap Mourinho.

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“Dia bermain dengan sangat seimbang dan tenang... tak satu pun dari kami menangis sebelum pertandingan karena Thibaut tidak bermain.”

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Kapten Fede Valverde menambahkan: “Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang dia lakukan hari ini... Dia selalu bekerja tanpa banyak sorotan dan memberikan segalanya.”

Kiper Ukraina ungkap rahasia di balik penyelamatan krusialnya

Berbicara seusai pertandingan, Lunin menyebut latihan hariannya bersama pelatih kiper Nuno sebagai alasan ia tetap sigap di bawah tekanan. “Disiplin dan sikap menjadi kunci karena Barcelona lebih banyak menguasai bola,” jelas Lunin.

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“Nuno selalu berkata, ‘terlatih dengan baik’, dan saya rasa itu berkat latihan setiap hari.”

“Ketika pertandingan berjalan sulit... Anda harus tahu cara bertahan dalam kesulitan, mengendalikan permainan, dan tetap menjadi satu tim hingga akhir,” tambahnya.

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Lunin menegaskan kekuatan Real Madrid di posisi kiper

Penampilan gemilang Lunin sekali lagi menunjukkan kedalaman skuad Real Madrid yang luar biasa di posisi kiper untuk laga-laga besar.

Kiper asal Ukraina itu tetap siap kapan pun Mourinho membutuhkannya selama Courtois menjalani pemulihan.

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Real Madrid kini menantikan laga La Liga berikutnya melawan Santander.