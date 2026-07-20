Tak ada yang membangunkan saya dari mimpi saya... Gavi mengirimkan pesan ucapan terima kasih setelah menjuarai Piala Dunia

Gavi, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, ingin berbagi momen terpenting dalam karier sepak bolanya dengan para pengikutnya, hanya beberapa jam setelah dinobatkan sebagai juara Piala Dunia bersama La Roja.

Gelandang Barcelona ini memposting pesan yang mengharukan di platform "X", disertai dua foto yang merangkum kisahnya: foto langkah pertamanya di dunia sepak bola, saat ia masih anak-anak dan bermain untuk tim "La Liarra Palombi" di Los Palacios, serta foto lainnya saat ia mencium Piala Dunia di Stadion MetLife, Amerika Serikat.

Gavi (21 tahun) mengomentari kedua foto tersebut dengan mengatakan: “Jangan ada yang membangunkan saya dari mimpi ini, mimpi seorang anak laki-laki dari Los Palacios yang bermimpi memenangkan Piala Dunia bersama tim nasional negaranya.” Gavi juga mengenang masa-masa sulit yang dialaminya akibat cedera, dan menegaskan bahwa semua pengorbanan “sangat sepadan.”

Javi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah mendukungnya sepanjang karier sepak bolanya, termasuk keluarganya, teman-temannya, dan klub Real Betis—tempat ia memulai karier sepak bolanya—terutama klub Barcelona dan Akademi La Masia.

Ia menulis: “Saya berhutang budi kepada semua orang yang menyambut saya di La Masia sejak hari pertama, serta kepada para pelatih dan staf administrasi di FC Barcelona, yang telah membantu saya berkembang sebagai pemain sepak bola dan sebagai manusia, sehingga memungkinkan saya menjadi juara dunia.”

Gelandang ini juga mengenang neneknya, dengan menyampaikan pesan yang menyentuh hati untuk mengucapkan terima kasih atas kekuatan tambahan yang diberikan kepadanya selama beberapa bulan terakhir.

Gavi bermain selama 76 menit sepanjang perjalanan Spanyol di Piala Dunia, di mana ia menjadi starter melawan Kap Verde pada pertandingan pertama, serta turun di menit-menit akhir pertandingan melawan Austria di babak 32 besar.







