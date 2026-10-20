Tak ada yang lebih buruk darinya: Barcelona sendirian dalam catatan kelam di Liga Champions

Barcelona mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions Eropa, setelah kebobolan dari Paris Saint-Germain pada menit ke-38, melalui tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Desire Doue.

Dengan gol ini, gawang Barcelona telah kebobolan setidaknya satu gol dalam 18 pertandingan beruntun, sehingga menegaskan kesulitan tim Catalan untuk mencetak nirbobol di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Menurut statistik yang dipublikasikan akun Mister Chip melalui X, Barcelona menjadi pemilik rangkaian pertahanan terburuk bagi sebuah klub Spanyol dalam sejarah Liga Champions.









Akun Stats du Foot juga menyatakan bahwa tim Catalan tersebut mencatatkan rangkaian pertahanan terburuknya di kompetisi ini.

Villarreal berada di belakang Barcelona, di mana gawang mereka kebobolan di ajang Eropa dalam 14 pertandingan beruntun antara tahun 2008 dan 2021.

Terakhir kali Barcelona berhasil menjaga gawangnya tetap nirbobol di Liga Champions adalah pada 9 April 2025, ketika mereka menang 4-0 atas Borussia Dortmund.

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