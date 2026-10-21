Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, memberikan dukungan penuh kepada rekan setimnya, Kylian Mbappe, dalam perebutan Ballon d'Or. Ia menyebut pemain asal Prancis itu tidak tertandingi dalam hal performa individu di dunia. Courtois juga mempertanyakan konsistensi proses pemungutan suara, dengan mengatakan bahwa kriteria untuk penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola itu masih membingungkan bagi pemain maupun penggemar.

Iklan

Courtois unggulkan Mbappe ketimbang Lamine Yamal

Courtois memanaskan persaingan menjelang seremoni Ballon d'Or dengan menegaskan bahwa Mbappe adalah kandidat yang paling layak meraih penghargaan tersebut. Kiper Real Madrid itu berpendapat bahwa meski trofi tim kerap memengaruhi para pemilih, tidak ada pemain yang mencapai level individu setinggi kapten Prancis tersebut sepanjang musim lalu.

Mbappe tampil gemilang di Piala Dunia. Ia menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan 10 gol sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa ajang tersebut. Di level klub, penyerang Prancis itu mencatatkan angka luar biasa musim lalu dengan mencetak 42 gol dalam 44 penampilan untuk Real Madrid. Namun, kegagalannya meraih satu pun trofi bersama tim sepanjang musim tersebut bisa sangat menghambat peluangnya memenangkan Ballon d'Or.

“Saya pikir Kylian layak mendapatkannya, tetapi orang-orang memilih berdasarkan logika masing-masing,” kata Courtois kepada DAZN. “Apakah kita memilih seseorang yang telah memenangkan trofi, atau seseorang yang tampil lebih baik daripada semua pemain lain sepanjang musim, meski tidak memenangkan apa pun? Saya terutama memikirkan Kylian. Saya pikir secara individu tidak ada yang lebih baik daripada Kylian, tetapi sayangnya, kami tidak memenangkan apa pun sebagai tim.”

Courtois pertanyakan logika pemungutan suara Ballon d'Or

Kiper veteran itu tidak hanya memuji rekan setimnya. Ia juga menyoroti riwayat penghargaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Courtois menunjukkan bahwa kesuksesan Yamal bersama Spanyol dan Barcelona menjadikannya pesaing kuat, meski Mbappe memiliki catatan gol yang lebih baik dan tampil lebih unggul di Piala Dunia.

Iklan Iklan

Yamal meraih banyak trofi dalam setahun terakhir. Ia memenangkan gelar La Liga bersama Barcelona musim lalu sebelum membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia pada musim panas. Pemain muda berbakat itu mencetak 24 gol musim lalu dan sudah mengemas 10 gol sejauh musim ini, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kandidat terdepan untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 RBL

“Bagi saya, Lamine Yamal tampil sedikit lebih buruk di Piala Dunia, tetapi ia menjadi juara dunia, memenangkan La Liga bersama Barcelona, dan menjalani tahun yang bagus,” ujar Courtois. Ia juga menyinggung seremoni 2024, ketika Rodri meraih penghargaan tersebut mengungguli dua pemain Madrid, Vinicius Jr. dan Dani Carvajal. “Saya tidak menganggap itu tahun terbaiknya, meski ia memenangkan Piala Eropa bersama Spanyol. Tahun sebelumnya, ketika City memenangkan Liga Champions, saya pikir ia layak memenangkannya,” tambah sang kiper.

Getty Images

Perpanjangan kontrak dan masa depan di Real Madrid

Di luar pembahasan penghargaan, Courtois memberikan kabar positif mengenai masa depannya di Santiago Bernabeu. Dengan kontraknya saat ini yang akan berakhir pada musim panas 2027, pembicaraan sudah berlangsung untuk memastikan pemain Belgia itu tetap menjadi kiper utama klub pada masa mendatang.

Iklan

“Ini belum rampung. Pada prinsipnya, semuanya akan segera selesai. Tidak ada masalah. Kami hanya perlu mencari waktu agar agen dan ayah saya bisa membahas detail akhir,” jelas Courtois. Mantan pemain Chelsea itu jelas tidak berniat meninggalkan ibu kota Spanyol dalam waktu dekat. Ia menegaskan: “Saya ingin bertahan di sini untuk waktu yang lama, dan saya melakukan segala yang saya bisa untuk mewujudkannya.”

Peluang kembali ke timnas Belgia

Courtois juga membahas hubungannya yang rumit dengan tim nasional Belgia. Setelah beristirahat dari timnas seusai Piala Dunia, ia mengungkapkan bahwa dirinya dikeluarkan dari saluran komunikasi skuad. “Saya telah dikeluarkan dari grup WhatsApp para pemain. Grup itu digunakan untuk menyampaikan informasi, seperti detail latihan. Ada beberapa pesan sesekali, tetapi tidak banyak,” akunya. Meski demikian, ia tetap optimistis soal peluang kembali di bawah kepemimpinan baru Mark van Bommel, setelah menyatakan kesediaannya untuk kembali dipilih bahkan sejak November.

Iklan

Sang kiper menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan jaminan tempat sebagai starter untuk kembali ke timnas Belgia. Ia yakin pada kemampuannya untuk merebut kembali tempatnya. “Saya tidak pernah datang untuk tugas internasional dengan anggapan bahwa saya otomatis akan bermain. Saya tahu kemampuan saya dan saya tahu saya bisa menjadi pemain penting bagi tim,” katanya. “Tidak ada yang perlu menjamin tempat sebagai starter bagi saya. Jika Senne Lammens, Maarten Vandevoordt atau Mike Penders telah bekerja keras dan pelatih lebih memilih memainkan mereka, tidak ada masalah. Itu sama sekali tidak mengganggu saya.”