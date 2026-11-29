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Borussia Dortmund merasa dirugikan oleh keputusan wasit setelah kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen. BVB terutama geram karena gol Nico Schlotterbeck yang sempat membawa mereka unggul 2-0 dianulir.

Pelatih Niko Kovac meluapkan kekesalannya setelah peluit akhir dalam wawancara dengan DAZN dan sama sekali tidak memahami keputusan wasit Daniel Schlager. "Coba lihat Flekken (kiper Bayer Leverkusen, catatan redaksi). Dia melihat bola sepanjang waktu. Tak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa itu offside. Saya tidak bisa menerima itu. Itu keputusan yang salah. Seharusnya skor 2-0 sebelum jeda," keluh pelatih asal Kroasia itu.

Apa yang terjadi? Nico Schlotterbeck menyundul umpan silang dari sisi kiri ke gawang Leverkusen. Namun, gol itu kemudian dianulir karena Serhou Guirassy, meski tidak menyentuh bola saat umpan dikirim, berada dalam posisi offside dan, menurut penilaian wasit, secara signifikan menghalangi pandangan kiper Bayer, Mark Flekken.

Waldemar Anton juga bingung dengan keputusan itu dan kemudian melontarkan kritik terhadap kepemimpinan wasit. "Saya tidak tahu bagaimana itu bisa dianggap offside. Kipernya tidak mengeluh. Secara keseluruhan, wasit hari ini tidak bagus. Harus jujur mengatakannya. Itu bukan alasan atas kekalahan kami, tetapi meniup peluit untuk setiap hal kecil dan membagikan kartu kuning dalam pertandingan seperti ini tidak baik bagi permainan. Ada banyak keputusan yang tidak saya setujui. Gol 2-0 yang dianulir itu sungguh berat. Saya penasaran apa penjelasannya," kata bek tersebut.

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Kiper BVB Gregor Kobel berpandangan serupa: "Menurut saya itu sulit dipahami karena dia tidak berada di jalur tembakan. Kipernya bereaksi seperti biasa. Kalau situasi seperti itu dinyatakan sebagai pelanggaran, penerapannya harus lebih konsisten. Menurut saya, itu terlalu bergantung pada penafsiran. Dia tidak akan bisa menjangkau bola meskipun Serhou tidak berdiri di sana," kata pemain asal Swiss itu. Flekken pun sependapat dan mengakui kepada Sky : "Sejujurnya, saya bahkan tidak melihat Guirassy. Kami beruntung." Sementara itu, Schlager menolak wawancara dengan Sky dan hanya berkomentar tentang kejadian tersebut: "Rekamannya sudah cukup menjelaskan."

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Namun, bukan hanya gol yang dianulir itu yang tidak bisa dipahami Kovac. Pelatih BVB itu merasa timnya juga dirugikan dalam beberapa situasi lain yang mengundang perdebatan dan menyebutkannya satu per satu dalam wawancara. "Lalu ada pelanggaran terhadap Kosta (Konstantinos Karetsas, catatan redaksi), yang harus keluar karena cedera. Itu juga sebuah tendangan. Selain itu, ada dua situasi penalti pada babak kedua: satu ketika Schlotti ditahan dan satu lagi pelanggaran yang jelas terhadap Maximilian Beier, tetapi wasit mengatakan kontaknya terlalu ringan. Apa yang harus terjadi agar penalti diberikan?"

Kovac, 54 tahun, terutama terus memikirkan kejadian yang melibatkan Beier. Bek Leverkusen Edmond Tapsoba mengenai bola sekaligus kaki Beier di kotak penalti. Bagi Kovac, itu jelas penalti: "Kalau pelanggaran itu terjadi di garis tengah, dia pasti meniup peluit. Sekarang dia ingin mengatakan kepada saya bahwa pelanggaran itu tidak akan diberikan di kotak penalti. Di mana pun pelanggaran terjadi, wasit harus meniup peluit." Kovac juga menyinggung kemungkinan pelanggaran terhadap Schlotterbeck: "Medina menahan Schlotterbeck, dan itu cerita yang sama. Saya tidak perlu banyak bicara tentang wasit. Keputusan-keputusannya hari ini sudah berbicara banyak."

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Dari sisi persaingan, kekalahan pertama Dortmund di Bundesliga musim ini terasa sangat berat. Setelah Bayern bermain imbang 0-0 melawan Hamburger SV, BVB gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi empat poin. Sebaliknya, jarak antara Dortmund dan Bayern, pemegang rekor gelar juara, tetap hanya satu poin. Mereka pun tidak punya banyak waktu untuk beristirahat: Dortmund sudah harus menghadapi Eintracht Frankfurt dalam babak 16 besar DFB-Pokal pada Rabu.