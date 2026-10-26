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Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengakui bahwa pengaruh legendaris Mohamed Salah di Anfield mungkin tak akan pernah bisa benar-benar diulangi oleh satu pemain. Namun, bek asal Belanda itu tetap yakin trio penyerang baru klub yang didatangkan dengan biaya besar akhirnya mulai menemukan ritme permainan di era pasca-Salah.

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Bayang-bayang legenda di Anfield

Van Dijk, yang ditugaskan memimpin tim dengan wajah baru ini, paham betul betapa besarnya pencapaian Salah selama kiprahnya yang sarat trofi di Inggris. Penyerang asal Mesir itu hengkang pada musim panas, mengakhiri kontraknya setahun lebih awal setelah menjalani musim yang mengecewakan. Namun, ia meninggalkan sederet rekor gol dan sudah mencetak 10 gol dalam 13 pertandingan bersama klub barunya, Trabzonspor. Mengenang mantan rekan setimnya itu, sang bek menegaskan bahwa konsistensi luar biasa “Raja Mesir” merupakan sesuatu yang jarang terlihat dalam sepakbola modern.

Menanggapi kekosongan yang ditinggalkan mantan rekan setimnya, Van Dijk memberikan penilaian terus terang tentang situasi yang kini dihadapi skuad. “Saya pikir itulah kenyataannya. Apa yang telah dilakukan Mo selama bertahun-tahun sebagai pemain sayap, saya rasa tidak ada yang bisa menyamainya,” kata Van Dijk. “Semoga itu bisa terjadi, tetapi apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk Sadio [Mane] dan Bobby [Roberto Firmino]. Semoga itu bisa terjadi lagi dan itulah yang kami upayakan, tetapi sekarang saatnya pemain lain mengambil peran dan mereka harus meningkatkan kontribusinya,” tambahnya, dalam pernyataan yang dilaporkan oleh ESPN.

Investasi £364 juta mulai membuahkan hasil

Kemenangan 2-0 Liverpool atas Brighton baru-baru ini menjadi bukti paling jelas sejauh ini bahwa strategi perekrutan klub mulai membuahkan hasil. Tiga pemain di lini depan, Alexander Isak, Bradley Barcola, dan Florian Wirtz, yang didukung Cody Gakpo, didatangkan dengan total investasi sekitar £364 juta dalam dua bursa transfer musim panas terakhir. Menghadapi Brighton, kuartet mahal ini akhirnya tampak sebagai unit yang padu. Kelancaran permainan dan kerja sama mereka menunjukkan bahwa lini serang dengan wajah baru itu kini telah menjadi kekuatan di Liga Primer.

Isak mencetak gol keenamnya dalam enam pertandingan liga setelah menerima umpan Barcola, memanfaatkan momentum yang tercipta ketika tembakan Wirtz yang berbelok arah membuka keunggulan. Sepanjang pertandingan, lini depan yang baru dibentuk itu menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa mereka mulai menguasai kerja sama taktis.

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Melangkah melampaui era keemasan

Bagi banyak pendukung, kepergian trio lini depan ternama yang terdiri dari Salah, Mane, dan Firmino terasa seperti akhir dari era yang tak mungkin terlampaui. Selama satu dekade terakhir, trio tangguh itu menjadi ujung tombak era keemasan Liverpool dengan meraih dua gelar Liga Primer, sekali mengangkat trofi Liga Champions, mencapai dua final lainnya, serta memenangi sejumlah trofi piala domestik.

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Van Dijk menjelaskan bahwa budaya klub tidak memberi ruang untuk terus merindukan bintang yang telah pergi, sebesar apa pun kontribusi mereka. “Kita selalu bisa berpikir bahwa keadaan lebih baik pada masa lalu, tetapi itu bukan mentalitas yang semestinya dimiliki klub seperti Liverpool dan saya rasa klub ini tidak pernah memiliki mentalitas seperti itu,” ujar sang bek. “Pada titik tertentu, klub akan selalu melangkah maju dan akan selalu ada pemain yang bersinar serta tampil baik untuk klub. Para pemain yang ada di sini sekaranglah yang harus menunjukkannya setiap tiga atau empat hari.”

Konsistensi menjadi tantangan besar berikutnya

Meski kemenangan atas Brighton membawa Liverpool ke empat besar dan menghasilkan laga tanpa kebobolan keempat mereka di kompetisi domestik musim ini, tantangan berikutnya adalah mempertahankan level permainan tersebut.

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Pemain timnas Belanda itu menutup pernyataannya dengan pesan penyemangat bagi rekan-rekan setimnya yang lebih muda dan masih beradaptasi di Liga Primer. “Gol kedua berkelas, tetapi musim ini sudah ada banyak momen ketika mereka tampil sangat baik,” katanya. “Di klub seperti Liverpool, Anda harus melakukannya setiap tiga atau empat hari. Itu selalu menjadi tantangan, tetapi tantangan yang menyenangkan. Saya cukup yakin semuanya akan berjalan baik.”