Waktu kembalinya Frenkie de Jong ke lapangan hijau semakin dekat, namun merebut kembali tempatnya di skuat utama Barcelona bukanlah perkara mudah, melainkan pertempuran sesungguhnya yang mungkin menjadi yang tersulit dalam perjalanan kariernya bersama Blaugrana, di tengah perubahan besar yang terjadi di lini tengah tim selama masa absennya.

Itulah inti peringatan keras yang dilontarkan mantan bintang Belanda, Khalid Boulahrouz, kepada rekan senegaranya Frenkie de Jong, saat ia menegaskan bahwa jalan menuju starting line-up kini jauh lebih rumit dibanding sebelumnya.

Boulahrouz mengatakan dalam analisisnya yang menarik di kanal "Ziggo Sport", seperti dikutip surat kabar "Sport", bahwa kedatangan Rodri benar-benar mengubah lanskap lini tengah Barcelona, dan pemain Belanda itu akan menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat dibanding sebelum cederanya.

Mantan bek Chelsea dan Sevilla itu menegaskan bahwa Rodri telah menjadi pemain yang tak tergantikan dalam sistem pelatih Hansi Flick, dengan mengatakan: "Selama Rodri ada di sana, saya kira posisi itu akan tetap menjadi miliknya. Dia pemain inti yang tak terbantahkan, dan saat ini dia adalah gelandang terbaik di dunia. Dia pandai memotong bola, menyerang, dan memberikan dampak langsung. Dia pilihan ideal untuk posisi itu."

Boulahrouz menjelaskan bahwa dengan keberadaan Rodri sebagai poros tetap di depan lini belakang, serta posisi-posisi menyerang yang biasanya sudah dipesan untuk Dani Olmo atau Fermin Lopez, Frenkie akan terpaksa bersaing secara langsung dengan Pedri untuk satu tempat yang tersisa di lini tengah.

Ia menambahkan sambil tertawa: "Akan ada persaingan nyata antara Pedri dan Frenkie. Keduanya pemain luar biasa. Secara pribadi, saya menikmati menyaksikan Frenkie bermain. Meski begitu, mereka adalah dua tipe pemain yang berbeda."

Ia memaparkan perbedaan antara kedua bintang tersebut dengan mengatakan: "Pedri lebih fokus untuk menjangkau para penyerang. Dia adalah penghubung antara lini tengah dan lini serang. Sementara Frenkie adalah seorang pengatur permainan, pemain pertama yang dicari tim saat membangun serangan dari belakang. Dia biasanya menjadi titik temu pertama. Dia pemain penting bagi tim, baik dengan bola maupun tanpa bola."

Meski persaingan begitu ketat, Boulahrouz tidak menutup kemungkinan adanya solusi yang memungkinkan pelatih asal Jerman itu memainkan ketiga gelandang tersebut secara bersamaan. Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya kira mereka juga bisa bermain dengan sangat baik sebagai trio."

Solusinya terletak pada tidak menempatkan Pedri dan De Jong saling berhadapan, melainkan memainkan ketiganya bersama dalam satu sistem yang terintegrasi, di mana Rodri menjadi pilar tetap yang tak tersentuh sebagai poros di depan lini belakang, sementara dua bintang lainnya saling melengkapi dalam perannya masing-masing. Solusi ini berarti mengubah perseteruan individu untuk satu tempat menjadi sebuah trio emas yang menyatukan pemotong bola terbaik di dunia, pengatur permainan utama, dan penghubung paling berbahaya menuju lini serang.

Frenkie, yang terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2029, kini berada pada tahap akhir pemulihan dari cedera lutut yang ia alami pada Piala Dunia. Tantangan terbesarnya saat ini adalah meyakinkan Flick bahwa ia layak merebut kembali tempatnya di lini tengah yang juga diisi Marc Bernal dan Gavi, di saat muncul laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pelatih tersebut serius mempertimbangkan untuk memainkannya sebagai bek tengah.



