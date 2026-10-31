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Mantan penyerang Hernan Crespo menilai Inter masih menjadi tim yang harus dikalahkan dalam perebutan gelar Serie A musim ini. Namun, pria Argentina itu menegaskan rival sekota mereka, AC Milan, telah meningkat pesat di bawah Ruben Amorim dan bisa dengan mudah memangkas jarak dalam beberapa pekan mendatang.

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Crespo menilai para kandidat juara

Crespo menjagokan Inter untuk meraih gelar Serie A dan menyebut mereka sebagai tim yang paling siap di Italia. Mantan penyerang yang pernah membela kedua klub Milan itu menilai tim Cristian Chivu memiliki keunggulan jelas atas para pesaingnya.

Namun, Crespo juga menyoroti kemajuan pesat Milan sejak Amorim mengambil alih pada musim panas. Ia menegaskan persaingan gelar masih jauh dari kata usai menjelang pertemuan kedua klub besar itu dalam Derby della Madonnina mendatang.

Inter tetap tangguh bak kapal perang

Inter membuat Crespo terkesan dengan daya juang dan keunggulan teknis mereka pada awal musim. Pria asal Argentina itu yakin mereka memiliki semua yang dibutuhkan, termasuk ketangguhan mental, untuk meraih Scudetto.

“Saya pikir Inter adalah tim yang paling siap untuk memenangi Scudetto. Dengan mengatakan itu, saya tidak bermaksud bahwa mereka pasti akan juara, tetapi mereka jelas memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraihnya,” kata Crespo kepada La Gazzetta dello Sport. “Mereka punya kekuatan mental. Jika tidak, mereka tidak akan mampu berkali-kali bangkit dari ketertinggalan.”

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Meski demikian, ia memberi sedikit peringatan soal perlunya menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan Eropa: “Mereka harus berhati-hati agar tidak menghabiskan terlalu banyak energi di Liga Champions, seperti Roma. Namun, bagi saya tim Chivu tampak seperti kapal perang. Menenggelamkan mereka, setidaknya di Italia, tampaknya mustahil.”

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Amorim mengubah skuad AC Milan

Meski Inter belum terkalahkan, Milan juga tampil meyakinkan musim ini dan hanya tertinggal tujuh poin dari rival sekotanya. Crespo mengaku terkejut melihat betapa cepatnya Amorim menerapkan visi taktiknya di San Siro.

“Milan masih sedikit tertinggal, tetapi mereka telah membuat kemajuan besar,” jelasnya. “Kemajuan yang, saya akui, tidak saya sangka bisa terjadi dalam waktu sesingkat ini. Kini Milan terlihat seperti tim yang solid.

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“Mereka tahu apa yang harus dilakukan saat bertahan maupun menyerang. Mereka belum berada di level Inter, tetapi selisihnya mudah dipangkas. Terkadang, dua atau tiga kemenangan beruntun sudah cukup untuk menjadi titik balik.”

Pekan penting bagi kedua klub

Derby della Madonnina mendatang akan menjadi ujian yang menentukan bagi peluang kedua tim untuk meraih gelar. Kemenangan bagi salah satu tim bisa menentukan arah persaingan sepanjang sisa musim Serie A.