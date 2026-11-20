Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tugas Mauricio Pochettino asal Argentina bersama Manchester United dimulai di tengah suasana yang sarat tantangan, pada waktu yang tidak memberi banyak ruang untuk eksperimen ataupun membuang waktu, setelah tim mendapati diri dalam situasi yang sangat sulit karena kian mendekati zona degradasi Liga Primer Inggris.

Iklan

Sang pelatih baru tidak perlu menunggu lama untuk menghadapi salah satu ujian terberat, sebab Manchester United bersiap menghadapi rival tradisional mereka, Liverpool, pada Minggu mendatang di Anfield dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Primer.

Dalam konferensi pers perdananya sejak mengambil alih tanggung jawab, Pochettino mengungkapkan besarnya antusiasme yang menyertai pengalaman barunya, serta kerja intensif yang telah ia mulai sejak tiba.

Ia juga membahas visinya untuk membangun kembali tim, sikapnya terhadap sang kapten Bruno Fernandes, tantangan yang menanti di ruang ganti, hingga pandangannya mengenai kondisi fisik para pemain dan tingkat kepercayaan diri dalam skuad.

Pochettino membuka pernyataannya dengan meminta maaf atas keterlambatannya tampil di hadapan media, seraya menjelaskan bahwa staf kepelatihan terus bekerja hingga saat-saat terakhir. "Kami minta maaf atas keterlambatan ini, kami berlatih sampai detik ini, dan bahkan belum sempat mandi," ujarnya.

Iklan Iklan

Mengenai penunjukannya sebagai pelatih Manchester United dan apakah ia pernah nyaris menempati posisi tersebut pada kesempatan sebelumnya, pelatih asal Argentina itu menjelaskan: "Saya tidak tahu apakah dulu kami pernah dekat untuk melatih tim ini atau tidak, tetapi yang penting kami ada di sini sekarang, dan kami sangat antusias berada di klub yang luar biasa ini."

Topik Terkait

Pochettino mengakui bahwa hari-hari pertamanya sangat padat, karena ia berusaha mengenal seluk-beluk klub, para pemain, dan stafnya, sekaligus mempersiapkan laga yang dinanti melawan Liverpool.

"Kami senang berada di sini, tetapi kami sangat sibuk beradaptasi dalam beberapa hari terakhir. Saya rasa kami sedang berpacu dengan waktu untuk mencapai kondisi yang memungkinkan kami bersaing melawan Liverpool," tambahnya.

Iklan

Sang pelatih juga mengungkapkan besarnya tekanan yang ia rasakan sejak tiba: "Saya tidur tiga sampai empat jam sehari. Saya perlu mengenal setiap orang di klub, karena kami ingin memberi dampak dan kontribusi positif, serta menciptakan kondisi yang tepat bagi para pemain berbakat kami agar mereka bisa bersinar."

Membangun ulang tanpa mengusik identitas Manchester United

Manajer baru itu berbicara tentang visinya atas proyek yang ingin ia bangun di Old Trafford, seraya menegaskan bahwa tugasnya tidak sebatas memperbaiki hasil untuk sementara, tetapi juga mengembangkan para pemain dan menemukan cara terbaik untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka.

Iklan

"Kami datang dengan visi untuk membangun sesuatu dari nol. Kami menemukan orang-orang yang sangat suportif di dalam klub, sehingga proses adaptasi menjadi mudah," katanya.

Ia menambahkan bahwa pembicaraan tentang budaya klub harus mempertimbangkan sejarah dan identitasnya yang sudah mengakar: "Budaya dan identitas Manchester United sudah ada. Ini adalah klub dengan sejarah yang dipenuhi tahun-tahun gemilang, dan sulit menemukan klub lain sebesar ini."

Iklan

"Kami harus berpikiran terbuka, mengerahkan segenap upaya untuk menampilkan performa yang kuat, dan berusaha meyakinkan para pemain untuk menerapkan pendekatan kami. Itulah tugas kami," lanjutnya.

Berbicara tentang besarnya tantangan yang menantinya, Pochettino menegaskan bahwa ia tidak ingin disibukkan oleh apa yang terjadi sebelum kedatangannya, dan menilai fase saat ini hanya menuntut fokus pada masa depan.

Iklan

"Saya tidak terlalu memikirkan masa lalu, ini soal membangun pendekatan kami sendiri di sini. Tentu kami merasakan dukungan klub, dan kami sudah mulai bekerja. Masa lalu tidak akan membantu kami sama sekali, dan memikirkan apa yang terjadi kemarin tidak ada gunanya. Kami sudah berbicara dengan para pemain, dan yang terpenting sekarang adalah fokus pada langkah berikutnya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah membantu skuad menampilkan level terbaik mereka: "Kami merasakan dukungan, dan kami akan bekerja sangat keras untuk membantu para pemain menampilkan performa terbaik mereka. Itulah prioritas kami."

Iklan

Bruno Fernandes di jantung proyek, sikap samar soal perpanjangan kontrak

Sang kapten asal Portugal, Bruno Fernandes, mendapat perhatian khusus dalam konferensi pers tersebut, setelah Pochettino ditanya mengenai posisinya di dalam tim dan sejauh mana pengaruhnya pada fase mendatang.

Pelatih asal Argentina itu memuji komitmen para pemain sejak ia tiba dan menegaskan pentingnya sang kapten asal Portugal, tetapi di saat yang sama ia menekankan bahwa seluruh anggota skuad harus merasa dihargai dalam proyek baru ini.

Iklan

"Saya rasa komitmen semua pemain luar biasa sejak hari pertama. Bruno adalah kapten kami dan pemain yang sangat penting, tetapi semua pemain harus merasa penting," katanya.

Pochettino mengungkapkan bahwa ia telah menggelar pertemuan panjang dengan para pemain sebagai upaya mengenal mereka dan mendengarkan gagasan mereka: "Kami berbicara kemarin, dan saya menghabiskan tiga jam di kantor saya untuk berdialog dengan semua pemain. Beberapa pemain yang cedera absen dari pertemuan itu, tetapi saya akan berbicara dengan semuanya dalam beberapa hari ke depan."

Iklan

Ketika ditanya mengenai masa depan kontrak Fernandes, sang pelatih memilih menunda pembahasan tersebut dan hanya berkata: "Kita akan punya waktu untuk membicarakan hal yang Anda tanyakan."

Ruang ganti merespons, Pochettino berupaya memulihkan kepercayaan diri

Terkait suasana di ruang ganti, Pochettino menjelaskan bahwa memahami karakter dan identitas klub merupakan langkah pertama bagi setiap pelatih yang mengemban tanggung jawab, seraya menyebut bahwa ia merasakan keinginan nyata dari para pemain untuk mengubah citra dan memperbaiki hasil.

Iklan

"Tugas kami adalah beradaptasi dan terus melangkah maju. Hal terpenting saat tiba di klub baru adalah memahami budaya dan identitasnya. Kami sepenuhnya menyadari arti klub ini bagi semua orang," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa para pemain menyadari besarnya tanggung jawab yang mereka emban, tidak hanya kepada klub, tetapi juga kepada para suporter, keluarga, dan teman-teman mereka, seraya menegaskan bahwa ia melihat komitmen yang jelas dari mereka sejak awal bekerja.

Iklan

Sang pelatih juga menyinggung krisis kepercayaan diri yang bisa menimpa para pemain akibat menurunnya hasil, dan menilai kedatangan staf kepelatihan baru dapat memberi suntikan moral yang berbeda bagi skuad.

"Wajar jika kepercayaan diri menurun ketika Anda tidak memenangi pertandingan. Saya rasa para pemain perlu merasakan sesuatu yang baru dari kami, dan itulah yang biasanya terjadi ketika staf kepelatihan baru datang," jelasnya.

Iklan

"Saya merasakan respons dan sambutan yang baik dari mereka dalam dua hari terakhir. Di akhir sesi latihan hari ini, saya berterima kasih kepada mereka atas upaya yang telah mereka curahkan, dan itu hal yang positif. Sekarang kami harus menanamkan prinsip-prinsip kami dan menerapkan filosofi kami. Tim ini memiliki kualitas yang dibutuhkan, dan kami perlu melepaskan potensinya," lanjutnya.

Wewenang penuh dan pesan soal kebugaran fisik

Pochettino juga tidak luput membahas wewenangnya di Manchester United, setelah muncul pertanyaan mengenai perannya dalam pengambilan keputusan olahraga dan administratif terkait tim.

Iklan

Sang pelatih menegaskan bahwa ia akan memegang peran teknis secara penuh, mulai dari memilih skuad pertandingan dan susunan pemain inti hingga melakukan pergantian pemain, seraya menyebut bahwa ke depannya ia ingin ikut terlibat dalam keputusan-keputusan utama yang memengaruhi tim.

"Sepanjang karier saya, saya selalu menjadi pelatih, direktur teknik, atau manajer tim, jadi tidak ada perubahan mendasar dalam peran saya. Sebagai direktur teknik, sayalah yang akan menentukan skuad untuk laga hari Minggu, memilih susunan 11 pemain inti, dan melakukan pergantian pemain," katanya.

Iklan

"Saya tahu bahwa ke depannya saya ingin terlibat dalam pengambilan semua keputusan utama yang memengaruhi tim. Bagaimanapun juga, Manchester United adalah klub sepak bola," tambahnya.

Mengenai kesiapan fisik para pemain, Pochettino menanggapi pertanyaan itu dengan hati-hati, menolak memberikan penilaian tergesa-gesa atau mengevaluasi skuad tanpa mempertimbangkan situasi yang telah mereka lalui.

Iklan

"Kami menemukan sekelompok pemain, kami memaparkan filosofi sepak bola kami kepada mereka, dan mereka menerima gagasan untuk bermain berani. Namun, saya tidak suka masuk ke dalam diskusi semacam ini, karena kita tidak bisa membahas sesuatu terlepas dari konteksnya, dan tidak bisa berbicara tentang data tanpa memahami situasi yang melingkupinya," ujarnya.

Ia lalu menambahkan: "Saya harus jujur, terkadang data memang mencerminkan apa yang benar-benar bisa dilihat di lapangan. Namun, kami di sini bukan untuk mengkritik siapa pun atau membeberkan sisi negatif, melainkan untuk bekerja bahu-membahu dengan klub demi membangun."

Iklan

Pochettino menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa waktu penunjukannya tidak bisa dinilai sebelumnya, sambil mengenang nasihat ayahnya yang selalu ia pegang sejak kecil: "Anda tidak pernah bisa memastikan, waktu punya ketentuannya sendiri, dan sepak bola tetaplah sepak bola. Saya belajar satu pelajaran di usia yang sangat muda, ketika ayah saya menasihati saya untuk selalu siap, karena Anda tidak tahu kapan kesempatan seumur hidup akan datang."