Real Madrid menuai kritik tajam di media Spanyol usai kekalahan dari Atletico Madrid dengan skor 2-1, pada Minggu malam, dalam pekan ketujuh Liga Spanyol, sebuah laga yang menurut sejumlah analis mengungkap masalah teknis dan taktis yang dialami tim di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Meski Mourinho menegaskan seusai laga bahwa dirinya tidak merasa kecewa terhadap para pemainnya dan bahwa mereka telah memberikan segalanya, sembari lebih memilih mengarahkan kritiknya kepada keputusan-keputusan wasit, para analis Spanyol justru berfokus pada penampilan Real Madrid, yang melorot ke posisi keempat dengan selisih 6 poin dari Barcelona.

Dalam program "El Chiringuito", Fran Garrido melontarkan kritik pedas kepada tim, menilai bahwa Real Madrid tampil tanpa ide yang jelas maupun kepercayaan diri, serta mempertanyakan tidak digunakannya Carlos Espai padahal tim masih memiliki satu slot pergantian pemain tambahan, sebelum mengkritik keras cara tim kebobolan gol kedua.

Garrido berkata: "Ada pemain-pemain yang tidak memiliki tempat di Real Madrid," seraya menambahkan saat membahas gol kedua: "Semuanya dalam posisi buruk. Tim ini adalah bencana defensif," dan ia menilai bahwa membengkaknya selisih dengan Barcelona menjadi 6 poin sedini ini pada musim merupakan situasi yang mengkhawatirkan bagi Real Madrid.

Kritik yang melampaui kekalahan derbi

Di radio "Cadena SER", Alvaro Benito berpendapat bahwa masalah Real Madrid bukanlah buah dari satu pertandingan saja, seraya menunjuk bahwa masalah itu telah berlangsung dalam waktu yang panjang.

Ia berkata: "Jika sudah lebih dari sekitar dua tahun kita menyaksikan masalah yang sama di atas lapangan, maka masalahnya jauh lebih dalam. Kita melihat masalah yang persis sama, pemain berbeda, tetapi skenario yang sama."

Di sisi lain, Tomas Roncero berbicara tentang berlanjutnya penderitaan Real Madrid dalam laga-laga derbi, menilai bahwa tim, dari sudut pandangnya, tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan ketika laga berjalan rumit, dan ia berkata: "Mourinho adalah pelampung penyelamat terakhir bagi kita, dan jika pelampung ini pun mengecewakan kita, maka ini sudah berlangsung selama dua tahun."

Kritik pun meluas ke pilihan susunan pemain dan penampilan sejumlah bintang, terutama setelah Vinicius Junior ditarik keluar pada menit ke-54 menyusul kartu merah Dean Huijsen.

Roncero menyerukan agar diberikan kesempatan kepada pemain Yan Diomande dalam susunan inti, dan membiarkan Vinicius di bangku cadangan, sembari menuntut tim melepaskan gagasan mengandalkan popularitas bintang, dan ia berkata: "Aku ingin kita melepaskan ego kita. Bintang itu adalah Bellingham."

Javi Herraiz juga mengkritik, melalui radio "SER", penampilan Kylian Mbappe, seraya mengungkapkan keheranannya atas penampilannya selama derbi, dan berkata: "Aku tidak bisa memahami penampilan Mbappe. Setidaknya ia harus berlari."

Dengan demikian, dampak kekalahan Real Madrid tidak berhenti pada hasil derbi, tetapi membuka diskusi yang lebih luas di media Spanyol seputar penampilan tim, pilihan-pilihan Mourinho, dan level sejumlah bintangnya, di saat selisih dengan Barcelona telah menjadi 6 poin setelah tujuh pekan.