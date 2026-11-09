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FIFPRO World 11 Putra 2026 resmi diumumkan, menampilkan perpaduan pemain veteran legendaris dan pemain muda pemecah rekor. Namun, pemilihan tersebut memicu perdebatan karena Harry Kane tidak masuk dalam daftar, meski striker Inggris itu menyandang gelar peraih Ballon d'Or 2026.

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Messi kembali, Yamal ukir sejarah

Lionel Messi kembali masuk FIFPRO Men's World 11, menandai kembalinya ia ke susunan pemain elite tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Ia terpilih setelah tampil gemilang di level internasional dengan mencetak delapan gol dan membawa Argentina ke final Piala Dunia. Argentina kalah tipis 1-0 dari Spanyol setelah babak tambahan.

Bintang Barcelona Lamine Yamal juga mencatatkan namanya dalam sejarah. Ia terus melampaui ekspektasi dengan menjadi pemain pertama yang terpilih dua kali dalam World 11 sebelum berusia 20 tahun. Pemain timnas Spanyol itu merupakan satu dari empat pemain Spanyol yang masuk susunan musim ini, bersama David Raya, Pau Cubarsi, dan Rodri Hernandez.

Harry Kane secara mengejutkan tidak terpilih

Hal yang paling menyita perhatian dari pengumuman ini adalah absennya Kane. Meski kapten Inggris itu merupakan peraih Ballon d'Or terakhir, ia tidak memperoleh cukup suara dari sesama pesepakbola profesional untuk masuk daftar akhir.

Tidak terpilihnya Kane menunjukkan ketatnya persaingan untuk posisi penyerang, dengan para pemilih lebih mengunggulkan deretan penyerang lain yang tampil menonjol. Erling Haaland terpilih setelah menjadi pencetak gol terbanyak Liga Primer musim lalu dengan 27 gol. Ia juga mencetak tujuh gol untuk membawa Norwegia ke perempat-final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kylian Mbappe turut terpilih setelah mencetak 10 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia, sekaligus resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut.

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Dominasi Ligue 1 dan PSG

Paris Saint-Germain menempatkan tiga wakil dalam susunan akhir setelah menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut. Lini belakang diisi bintang Maroko Achraf Hakimi dan bek kiri asal Portugal Nuno Mendes, sementara gelandang Vitinha juga terpilih. Ketiganya mendapat pengakuan atas peran penting mereka dalam kesuksesan klub asal Prancis itu di kompetisi Eropa.

Susunan pemain tersebut dipilih melalui pemungutan suara yang melibatkan 19.806 pesepakbola profesional dari 73 negara. Para pemain yang memenuhi syarat dinilai berdasarkan penampilan mereka antara 4 Agustus 2025 dan 19 Juli 2026, dengan ketentuan telah tampil dalam sedikitnya 30 pertandingan resmi selama periode tersebut.

Susunan lengkap FIFPro World 11 2026

Susunan lengkap FIFPro World 11 2026 menempatkan Raya di bawah mistar, di belakang lini pertahanan yang terdiri dari Hakimi, Cubarsi, dan Mendes. Trio lini tengah diisi Rodri, Vitinha, dan Jude Bellingham, sementara Messi, Yamal, Mbappe, dan Haaland membentuk lini serang yang tangguh.