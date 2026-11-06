Tak seorang pun menyangka bahwa Bernardo Silva, dalam waktu kurang dari sebulan, akan berubah dari pemain yang tersingkir dari perhitungan menjadi salah satu senjata terpenting Real Madrid pada fase saat ini. Namun, bintang Portugal itu membalikkan keadaan dengan cara yang mengejutkan, merebut kembali posisinya di dalam tim, hingga menjadi elemen tak tergantikan dalam perhitungan pelatih Jose Mourinho.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Bernardo Silva tengah menjalani salah satu kebangkitan paling mencolok musim ini, setelah berubah dari pemain pinggiran menjadi tumpuan utama. Staf teknis kini memandangnya sebagai otak tim dalam laga-laga besar, sehingga ia tampak bagaikan burung phoenix yang bangkit dari abunya di Valdebebas.

Hanya satu bulan lalu, situasi sang pemain memunculkan banyak tanda tanya, setelah ia hanya bermain selama 15 menit sepanjang 30 hari, sebuah angka yang mencerminkan sejauh mana kemundurannya dalam perhitungan Mourinho. Namun, gambarannya berubah total, dan pemain Portugal itu menjadi salah satu pemain yang paling sering tampil dan berpengaruh.

Buktinya adalah penampilannya sebagai starter dalam empat pertandingan beruntun, bersamaan dengan Mourinho yang semakin mengandalkan kebijakan rotasi antar pemain. Hal ini mencerminkan kepercayaan yang kian meningkat terhadap kemampuannya dan peningkatan yang jelas dalam levelnya.

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Malam Leipzig: titik balik

Laga melawan Leipzig menjadi titik balik sesungguhnya dalam perjalanan Bernardo Silva pada musim ini, setelah ia membuka skor dengan tembakan dari bola muntah di dalam kotak penalti, serta tampil istimewa sepanjang sembilan puluh menit, hingga menjadi salah satu alasan utama kemenangan besar yang mengembalikan ketenangan di lingkungan tim setelah periode yang penuh pasang surut.

Sejak malam itu, gambarannya berubah total, karena Real Madrid menjadi lebih terkendali dan seimbang dengan kehadiran pemain Portugal itu di lini tengah, dan tim menjadi mampu memaksakan iramanya dengan lebih baik.

"AS" menyebutkan bahwa staf teknis merasa telah menemukan solusi yang selama ini mereka cari, dan inilah yang mendorong Mourinho untuk terus mengandalkannya sebagai starter dalam laga El Clasico, Santander, dan AEK Athena.

Meski Bernardo tidak bermain penuh dalam ketiga laga tersebut, dalam rangka kehati-hatian staf teknis untuk menghindari kelelahannya, ia tetap menjadi salah satu pilar utama dalam susunan pemain tim.

Penampilannya di Stadion Camp Nou saat menghadapi Barcelona menjadi salah satu keuntungan taktis paling menonjol bagi Mourinho musim ini, setelah ia membuktikan bahwa Real Madrid tak hanya puas meraih kemenangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memaksakan kendali dan menguasai jalannya pertandingan.

96,4%: angka yang menegaskan kembalinya sang phoenix

Bernardo Silva terus menegaskan pentingnya dirinya saat menghadapi AEK Athena, di mana ia menampilkan permainan yang dinilai klub sebagai bagus, serta meninggalkan jejak yang jelas dalam berbagai aspek teknis dan statistik.

Pemain itu menempati posisi kedua di antara rekan-rekannya dalam hal menciptakan peluang, memuncaki daftar umpan sukses di sepertiga akhir area serang, serta berada di posisi kedua dalam dribel sukses, dan memimpin tim dalam perebutan bola.

Tak berhenti sampai di situ, ia berada di posisi kedua dalam daftar expected goals di dalam tim, hanya di belakang Kylian Mbappe, sehingga menegaskan kemampuannya untuk memberi pengaruh secara ofensif, di samping perannya dalam membangun serangan dan merebut kembali penguasaan bola.

Namun, angka yang paling menonjol adalah tingkat umpan suksesnya yang mencapai 96,4%, yang merupakan persentase tertinggi di antara pemain lini tengah dan serang, dalam sebuah statistik yang mencerminkan akurasinya yang tinggi serta kemampuannya memberikan ketenangan bagi tim dan mengendalikan irama pertandingan.

Mourinho menemukan sosok yang dicari, dan persaingan yang dinantikan

Di luar angka dan hasil taktis, kepribadian Bernardo Silva mengalami perkembangan yang nyata, setelah ia menjadi lebih berpengaruh di dalam ruang ganti, dan bobot suaranya di antara rekan-rekannya semakin meningkat, hingga ia memperoleh peran kepemimpinan yang melampaui batas lapangan hijau.

Pemain itu kini menjadi semacam kekuatan penggerak bagi tim, dan membantu Mourinho mencapai gambaran yang lebih jelas tentang susunan pemain utamanya, yang mencakup Valverde di posisi bek kanan, Arda Guler di sayap, dan Bernardo Silva di jantung lapangan.

Meski demikian, sebuah dilema baru membayang di hadapan pelatih Portugal itu, yakni bagaimana menyikapi kembalinya Vinicius Junior, dan perubahan apa yang mungkin ditimbulkannya pada susunan pemain utama, terutama karena salah satu pemain akan terpaksa keluar dari perhitungan, di antaranya Diomande.

Namun, dilema ini bisa ditunda untuk saat ini, setelah Bernardo Silva memastikan posisinya di dalam tim, dan berpindah dalam waktu beberapa pekan dari pemain yang hanya bermain beberapa menit saja menjadi elemen utama yang sulit dilepaskan.

Ini adalah kembalinya yang luar biasa dari seorang pemain yang menemukan kembali dirinya sendiri, dan menjadi salah satu solusi penting bagi masalah-masalah Real Madrid, hingga mewujudkan makna sesungguhnya dari burung phoenix: Bernardo Silva yang bangkit dari abu.