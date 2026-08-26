"Saya punya pandangan yang berbeda darinya. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan 'Friendly Takeover'," kata Watzke, presiden Borussia Dortmund dan wakil presiden DFB, dalam wawancara dengan RTL dan Sky, merespons pernyataan Hoeneß yang baru-baru ini dilontarkan.

Patron Bayern itu antara lain mengkritik bahwa pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp membawa penasihatnya Marc Kosicke dan memberinya peran penting di tim DFB. "Seluruh cerita ini bagi saya terasa seperti sebuah 'friendly takeover'. Klopp dan kawan-kawan telah mengambil alih DFB, dan saya menganggap itu salah," omel Hoeneß, juga kepada RTL dan Sky.

"Dua pelatih tim nasional terakhir datang dari FC Bayern — yakni Julian Nagelsmann dan Hansi Flick. Saat itu juga tidak ada yang mengatakan ini adalah Friendly Takeover oleh FC Bayern," balas Watzke kini. "Menurut saya itu sudah sedikit berlebihan. Dan bahwa seorang pelatih dengan reputasi seperti Jürgen Klopp juga diberi ruang tertentu untuk membentuk sesuatu, ya memang begitu adanya. Uli paling paham soal itu," katanya membela keputusan untuk memenuhi tuntutan Klopp agar penasihatnya, Kosicke, benar-benar bisa berada di sisinya dalam proses suksesi Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri setelah Piala Dunia yang mengecewakan. Jabatan resmi Kosicke adalah "asisten pelatih untuk strategi, pengembangan, dan inovasi".

Setelah kritik terhadap DFB: Uli Hoeneß dan Marc Kosicke kabarnya sempat berbicara lewat telepon

Wawancara Hoeneß rupanya langsung memicu reaksi dari pihak DFB sesudahnya, menurut laporan Sky, pria 74 tahun itu kini telah berdamai dengan Kosicke. Keduanya sudah saling mengenal sejak lama, antara lain karena pakar pemasaran Kosicke terlibat pada 2008 dalam merumuskan slogan Bayern, "Mia san Mia". Menurut Sky, ada percakapan telepon yang bernada damai antara dia dan Hoeneß, dan percakapan itu berjalan baik serta konstruktif.

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Klopp, yang menandatangani kontrak di DFB hingga setelah Piala Dunia 2030, sementara itu memulai tugas barunya yang resmi dijalani sejak 15 Agustus dengan sangat intens. Menurut Sky, ia secara eksplisit mencari komunikasi dengan para pelatih klub terpenting di negara itu; disebutkan bahwa sudah ada pembicaraan yang sangat mendalam dengan Niko Kovac (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (FC Bayern), dan Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart).

Tim DFB: Inisiatif Jürgen Klopp kabarnya disambut sangat baik oleh Vincent Kompany dan lainnya

Dalam kesempatan itu, Klopp memberi tahu mereka betapa pentingnya peran masing-masing bagi seluruh negeri sepakbola dan betapa besar nilai yang ingin ia berikan ke depannya pada hubungan yang baik dengan mereka. Pelatih tim nasional baru itu juga disebut meminta masukan dari Kovac, Kompany, dan lainnya mengenai pemain mereka yang layak didorong untuk dipanggil ke tim DFB serta talenta muda dari masing-masing klub yang memiliki potensi terbesar. Disebutkan, pembicaraan dengan Klopp diterima dengan sangat baik oleh para pelatih klub.

Selain itu, menurut Sky, Klopp juga menjangkau hampir semua pelatih tim nasional kelompok umur Jerman dan melibatkan mereka, menegaskan besarnya tanggung jawab mereka serta pentingnya tugas mereka, sehingga memperkuat rasa kebersamaan. "Depresi mendalam yang kita semua rasakan setelah kami harus pulang lebih awal, di Jerman kini hampir berubah menjadi euforia. Orang-orang kembali bergembira. Tim nasional juga kembali dibicarakan secara positif," kata Watzke, yang secara terbuka juga sudah melihat adanya efek Klopp.

Pria 59 tahun itu akan mengumumkan skuad pertamanya pada 17 September, dan tujuh hari kemudian Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional dalam laga Nations League di Belanda melawan pelatih baru Bondscoach Xavi. Debut kandang Klopp kemudian akan berlangsung pada 27 September di Augsburg melawan Yunani.