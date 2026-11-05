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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Jude Bellingham setelah kemenangan tandang di Liga Champions.

Pemain Inggris itu mencetak gol penyeimbang sementara 1-1 dalam kemenangan 3-2 di markas AEK Athena. Ia menuntaskan umpan dari Marc Cucurella dengan tumitnya. Gol dan penampilan apiknya membuat Bellingham mendapat pujian khusus dari Mourinho. "Dia unik, dia luar biasa," kata pelatih asal Portugal itu, seperti dikutip surat kabar olahraga Spanyol Marca.

Mourinho bahkan melanjutkan pujiannya: "Tidak ada gelandang di dunia seperti dia. Dia bekerja keras dan punya kualitas: luar biasa," kata pelatih Real itu. Fede Valverde kemudian memastikan kemenangan di Yunani dengan melengkungkan bola ke sudut jauh pada menit ke-92 untuk menetapkan skor akhir 3-2.

Bellingham memang menjadi salah satu pemain kesayangan suporter di Madrid berkat etos kerjanya. Petinggi klub juga disebut sangat menghargai keputusan mantan pemain Dortmund itu untuk menunda operasi bahu yang telah direncanakan hingga musim panas, agar ia tetap bisa bermain untuk Real meski menahan rasa sakit pada fase akhir musim lalu.

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Mourinho sebelumnya juga telah menegaskan bahwa ia sangat menghargai Bellingham. Setelah diumumkan bahwa Harry Kane dari Bayern Munich meraih Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia, pelatih klub asal Madrid itu mencermati peringkat-peringkat lainnya dan berkata: "Mengenai pemungutan suara Ballon d'Or, yang terutama sedikit mengejutkan saya adalah posisi Jude Bellingham. Dia berada di peringkat ke-11. Saya tidak ingin berkomentar lebih jauh soal itu." Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia menilai pemain Inggris tersebut semestinya berada di peringkat yang jauh lebih tinggi.

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Bellingham pindah dari BVB ke Real pada 2023 dengan biaya transfer 127 juta euro. Musim ini, ia mencatatkan lima gol dan empat assist dalam 15 pertandingan resmi di semua kompetisi bersama Real Madrid.