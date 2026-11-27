Bagikan Ikuti GOAL di Google

Anfield bersiap menghadapi perubahan besar pada musim panas ketika manajer Liverpool Andoni Iraola hendak merombak skuad demi menerapkan identitas taktik baru. Dengan masa depan hingga sembilan pemain tim utama belum pasti, petinggi klub mengidentifikasi Ronald Araujo sebagai fondasi untuk membangun kembali lini pertahanan.

Iklan

Araujo menjadi pusat rencana Iraola untuk lini pertahanan

Liverpool bersiap menjalani perombakan besar skuad di bawah Iraola, dengan bek asal Uruguay Araujo muncul sebagai target utama untuk menjadi andalan lini belakang baru. Bek tengah yang saat ini dipinjam dari Barcelona itu dengan cepat menjadi favorit suporter di Merseyside. Ia juga membuat jajaran petinggi klub terkesan lewat keunggulan fisik dan kemampuannya beradaptasi secara taktis.

Liverpool memiliki opsi untuk mempermanenkan Araujo dengan biaya sekitar 47 juta pound sterling. Klub tampaknya semakin bersedia membayar jumlah tersebut mengingat ia mampu beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan sepakbola Inggris.

Desakan untuk mempermanenkan Araujo semakin kuat di tengah ketidakpastian yang menyelimuti para bek Liverpool yang telah lama menjadi andalan. Kapten klub Virgil van Dijk memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya. Meski telah menyatakan keinginan untuk bertahan di Anfield, ia justru belum menerima tawaran resmi perpanjangan kontrak dari klub.

Kebuntuan ini menarik perhatian klub-klub besar Eropa. AC Milan dilaporkan terus memantau situasi bek asal Belanda tersebut jika ia menjadi pemain bebas transfer pada musim panas. Kepergiannya akan menandai akhir sebuah era keemasan di klub, seperti dilaporkan Daily Mail.

Iklan Iklan

Masa depan para pemain lama dan wajah baru belum pasti

Potensi kepergian pemain dari lini pertahanan tidak berhenti pada Van Dijk. Joe Gomez juga tampaknya akan hengkang setelah lebih dari satu dekade membela klub. Setelah 12 tahun bersama Liverpool, bek serbabisa itu kecil kemungkinan memperpanjang masa baktinya saat kontraknya mendekati akhir.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya EVE Premier League 07.00 LIV Tonton

Situasi pertahanan kian rumit karena kontrak Kostas Tsimikas juga berakhir musim panas ini, sementara Jeremie Frimpong mendapat perhatian besar dari klub-klub Liga Pro Saudi. Kontrak Alisson Becker pun mendekati tahap akhir, meski kiper asal Brasil itu saat ini tengah bernegosiasi untuk memperpanjang masa baktinya di klub.

Iraola juga memperluas pencarian untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran di sektor sayap. Laporan menyebut klub aktif mencari bek kiri dengan kualitas lebih baik agar persaingan dan kualitas di posisi itu meningkat. Meski jajaran perekrutan telah menjajaki berbagai target, fokus utama tetap memastikan skuad mampu menerapkan sistem permainan berintensitas tinggi milik Iraola.

Iklan

Ketegangan di lini tengah dan kepergian yang tampak tak terelakkan pada Januari

Ketegangan juga mulai muncul di lini tengah. Alexis Mac Allister telah menyuarakan kekecewaannya terkait situasi kontraknya. Pemenang Piala Dunia asal Argentina itu, yang kontraknya berlaku hingga akhir musim 2027, secara terbuka mengakui kekecewaannya karena belum ada perkembangan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak.

Dalam pernyataan terus terang pada September, gelandang itu mengungkapkan perasaannya terkait negosiasi tersebut: "Saya sedih karena mereka belum menawari saya perpanjangan kontrak." Pengakuan terbuka itu semakin mempersulit upaya klub menjaga keharmonisan di tengah perubahan besar dalam struktur skuad.

Iklan

Meski sejumlah keputusan baru akan diambil pada musim panas, Iraola diperkirakan mulai memangkas skuad sejak bursa transfer Januari. Wataru Endo dan Federico Chiesa sama-sama gagal mendapatkan peran berarti di bawah pelatih asal Spanyol tersebut. Endo kesulitan memperoleh menit bermain, sementara Chiesa hanya tampil selama dua menit dalam pertandingan kompetitif. Penyerang asal Italia itu sudah menarik minat sejumlah klub Serie A yang ingin membawanya kembali ke tanah kelahirannya.