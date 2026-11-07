Tak ada ruang untuk lengah: Mourinho kejutkan Valencia dengan formasi dahsyat

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Valencia, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Sabtu, di Stadion "Mestalla", dalam ajang pekan kedua belas Liga Spanyol. Pada laga ini, Los Blancos membidik kemenangan kedelapan secara beruntun sekaligus melanjutkan perburuan untuk menduduki puncak klasemen kompetisi.

Situs "Defensa Central" asal Spanyol mengungkap pilihan Mourinho untuk laga ini, yang ditandai dengan absennya pemain Brasil, Vinicius Junior, karena masih menjalani sanksi larangan bermain, dengan memainkan pemain asal Pantai Gading, Yann Diomande, untuk menggantikannya, di samping sejumlah perubahan di lini pertahanan dan lini tengah.

Berikut susunan pemain resmi Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Pertahanan: Fede Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Tengah: Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Yann Diomande.

Serang: Kylian Mbappe.

Pilihan Mourinho menandai kembalinya Konate dan Huijsen untuk tampil bersama di jantung pertahanan, sementara Valverde mengemban tugas sebagai bek kanan, dan Cucurella mengisi sisi kiri, sedangkan Tchouameni kembali ke lini tengah setelah mendapat istirahat pada laga melawan AEK Athena, untuk tampil berdampingan dengan Bernardo Silva.

Di lini depan, pelatih asal Portugal itu mengandalkan ketajaman Mbappe, yang menggetarkan gawang dalam 6 laga terakhir Real Madrid, di samping Diomande, yang menampilkan performa istimewa dalam beberapa pekan terakhir, sementara Bellingham mengemban tugas sebagai pengatur serangan, setelah tampil cemerlang pada laga terakhir timnya di Yunani dan mencetak gol indah dengan tumit.

Real Madrid memasuki laga ini dengan moral tinggi, setelah mencetak 21 gol dalam 7 laga terakhir, dan meraih dua kemenangan menonjol atas Barcelona dengan skor 2-1, serta Racing Santander dengan tiga gol tanpa balas, dan berambisi melanjutkan rentetan kemenangannya sebelum jeda internasional.

Valencia menempati peringkat kedua dari bawah dengan koleksi 9 poin, meski menang pada pekan lalu atas Elche dengan satu gol tanpa balas, kemenangan pertama tim itu di bawah arahan pelatih asal Meksiko, Javier Aguirre, yang mengemban tugas menggantikan Carlos Corberan pada 23 September lalu.