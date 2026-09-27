Tanpa Cristiano Ronaldo, yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit, Portugal memberi pernyataan tegas. Dalam duel Nations League di markas Norwegia, perempat finalis Piala Dunia, Portugal menang 2-1 (1-0). Pada kemenangan kedua dari dua pertandingan di bawah pelatih timnas baru Portugal Jorge Jesus, sang juara bertahan mampu menjawab gol penyama kedudukan sementara dari striker bintang Norwegia Erling Haaland.

Seperti saat debut sukses Jesus melawan Wales, Joao Felix (17) membawa Portugal unggul. Rekan setimnya di lini depan, Goncalo Ramos, yang masuk starting XI menggantikan Ronaldo, mencetak gol kedua Portugal (54). Sesaat sebelumnya, Haaland (51) sempat memberi Norwegia harapan lagi.

Setelah menang 1-0 pada laga pembuka melawan Wales, Jesus yang berusia 72 tahun melakukan tiga pergantian untuk ujian berat pertamanya yang sesungguhnya. Selain Bruno Fernandes yang mengalami masalah kebugaran dan bahkan tidak masuk skuad, kapten Ronaldo dan Vitinha juga menjadi dua pemain ternama lain yang dirotasi dari sebelas pertama.

Felix kembali mendapat kepercayaan dari mantan pelatih klubnya, Jesus, yang pernah membuat sang penyerang berkembang pesat di Al-Nassr, Arab Saudi. Pada menit ke-17, ia kembali mencetak gol indah dari jarak jauh di Oslo.

Setelah Norwegia pada babak pertama terus menekan tanpa hasil dan menciptakan keunggulan peluang yang jelas, Haaland kemudian menunjukkan kewaspadaannya sesaat setelah jeda. Kiper Portugal Diogo Costa hanya bisa menepis tendangan bebas Martin Ödegaard ke depan, dan Haaland sukses menyambar bola muntah.

Namun karena kiper Norwegia Örjan Nyland, yang terikat kontrak dengan klub Bundesliga RB Leipzig, tak lama kemudian juga melakukan kesalahan, Portugal mampu memberi respons cepat. Saat membangun serangan, Nyland mengoper bola langsung ke kaki Ramos, yang menaklukkan sang kiper dengan cungkilan indah dari sekitar 20 meter.

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Irlandia menangi duel kontroversial melawan Israel dengan meyakinkan

Tidak ada jabat tangan, tidak ada sikap hormat saat lagu kebangsaan dikumandangkan, dan sama sekali tidak ada interaksi persahabatan: duel Nations League yang kontroversial antara Israel dan Irlandia memang menghasilkan pemenang yang jelas secara olahraga, tetapi berlangsung dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dalam kemenangan 3-0 (3-0) Irlandia di Debrecen, Hungaria, bukan sepak bola yang menjadi pusat perhatian.

Para pemain dari kedua tim meniadakan gestur yang biasanya dilakukan. Para pemain Irlandia menundukkan kepala ke bawah saat lagu kebangsaan Israel diputar, tidak ada jabat tangan maupun penyerahan panji. Tidak ada anak-anak pendamping pemain, begitu pula fans Irlandia. Secara keseluruhan, hanya sangat sedikit penonton yang berada di stadion, dan pertandingan ini juga menjadi tantangan besar bagi wasit asal Jerman, Harm Osmers.

Republik Irlandia sejak dimulainya ofensif militer Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023 termasuk negara-negara Eropa yang secara sangat jelas menyatakan dukungannya kepada warga Palestina. Hak Israel untuk eksis ditegaskan secara eksplisit, namun pada saat yang sama Dublin secara resmi mengakui negara Palestina pada 2024.

Baru setelah rapat tim yang panjang, para pemain Irlandia setuju untuk memainkan pertandingan ini. Di sisi lain, kiper Gavin Bazunu tidak ingin bermain melawan Israel. Pelatih Heimir Hallgrímsson menegaskan dalam wawancara dengan RTE bahwa ini adalah "salah satu pekan paling menantang bagi saya sebagai pelatih": "Kami berada dalam situasi yang belum pernah kami alami sebelumnya."

Para pemain Irlandia mengenakan ban lengan hitam, sebuah gestur yang oleh direktur eksekutif federasi sepak bola Irlandia, David Courell, pada Sabtu disebut sebagai "penghormatan bagi semua nyawa yang hilang dalam konflik Gaza". Troy Parrott (13), Adam Idah (16), dan Jack Moylan (25) mencetak gol untuk Irlandia.

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Belanda khawatir dengan cedera Cody Gakpo

Sementara itu, di Serbia, Belanda menang 2-1 (1-0) pada laga kedua di grup Nations League Jerman, tetapi kemungkinan harus membayar mahal kemenangan tersebut: penyerang Cody Gakpo, yang baru-baru ini mencetak gol saat imbang 1-1 melawan Jerman, harus meninggalkan lapangan lebih awal karena pergelangan kaki yang terasa sakit.

Pemain FC Liverpool itu dilanggar oleh Sasa Lukic (12) dan tak lama kemudian memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Mexx Meerdink (30) membawa timnya unggul lewat penalti dan itu pantas didapatkan. Setelah gol penyama dari mantan pemain Frankfurt Luka Jovic (46), Meerdink kembali mencetak gol (69).

Belanda menguasai pertandingan sejak awal, tetapi kesulitan menciptakan peluang. Saat Crysencio Summerville dilanggar di kotak penalti, Meerdink dengan dingin memanfaatkan kesempatan dari titik putih. Tak lama kemudian, Joey Veerman dari Dortmund hampir mencetak gol langsung dari sepak pojok, tetapi kiper Serbia Vanja Milinkovic-Savic bereaksi cepat (36).

Tepat setelah jeda, Serbia membalas. Namun berkat Meerdink, yang mendapat umpan matang dari Ruben van Bommel, tim tamu akhirnya berpesta.

Nations League: Austria menang meyakinkan atas Kosovo

Tim Austria asuhan Ralf Rangnick meanwhile menang 3-1 (2-0) atas tim kuda hitam Kosovo di Ernst-Happel-Stadion, Wina, dan dengan demikian skuad Federasi Sepak Bola Austria (ÖFB) kokoh di puncak klasemen Grup B3 dengan enam poin.

Setelah Piala Dunia yang naik turun, tim asuhan Rangnick sedang berada di tengah masa transisi, tetapi melawan tim kuda hitam Kosovo, absennya banyak pemain mapan seperti kapten Piala Dunia David Alaba nyaris tidak terasa. Bek tengah David Affengruber pun merayakan gol debutnya dalam penampilan internasional kedua setelah menerima umpan dari eks pemain Bremen Romano Schmid (23), lalu sesaat sebelum turun minum, striker Schalke Junior Adamu juga mencetak gol pertamanya dengan seragam ÖFB (45+2).

Pada babak kedua, tim itu juga menampilkan permainan penuh komitmen dan menambah gol lewat Carney Chukwuemeka (61) - namun bagi gelandang Borussia Dortmund itu, berbeda dengan rekan-rekannya, ini sudah menjadi gol keduanya di tim nasional. Akan tetapi, pada fase akhir pertandingan tim tamu sempat membalas, setelah pelanggaran Affengruber, Edon Zhegrova dengan tenang mengeksekusi penalti yang dihasilkan (83).