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Era baru Manchester United di bawah Mauricio Pochettino resmi dimulai, tetapi kerahasiaan yang biasanya dijaga di Carrington sudah terusik. Penerbangan drone yang tak terduga di atas pusat latihan klub memberi suporter kesempatan pertama untuk melihat langsung persiapan taktik sang manajer tanpa penyuntingan.

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Pengamatan dari udara di Carrington

IMAGO

Awal era Pochettino di Manchester United diwarnai persoalan keamanan yang tak terduga setelah seorang operator drone berhasil merekam sesi latihan besar pertama pelatih asal Argentina itu. Rekaman beresolusi tinggi sepanjang 12 menit diambil dari udara di atas Carrington lalu diunggah ke YouTube. Video tersebut memberi gambaran yang belum pernah terlihat sebelumnya tentang cara mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu membentuk skuad barunya.

Meski klub biasanya menjaga ketat area latihannya agar rahasia taktik tidak bocor, orang di balik penerbangan drone itu bersikeras tindakannya sepenuhnya sesuai hukum.

Seperti dilaporkan BBC Sport, operator itu membela tindakannya dengan menyatakan: "Untuk mereka yang bertanya soal legalitas. Itu adalah ruang udara tanpa pembatasan, yang berarti siapa pun boleh menerbangkan drone di atasnya. Drone selalu berada dalam jangkauan pandang, tidak terbang di atas siapa pun atau bahkan di dekat siapa pun, jadi penerbangan itu sepenuhnya legal menurut aturan CAA yang mengatur penggunaan drone. Drone tersebut diberi label dengan benar, dan saya memiliki semua lisensi, perlindungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, serta asuransi yang diwajibkan. Soal membocorkan kabar tim atau taktik, itu baru setengah jam setelah sesi latihan pertama manajer dimulai. Ada banyak media di sana, jadi itu tentu bukan satu-satunya rekaman latihan yang akan dirilis."

Petunjuk taktik dan pembagian skuad

Terlepas dari penjelasan hukum yang diberikan pilot drone, rekaman itu memicu spekulasi tentang pilihan pemain dan susunan taktik Pochettino. Video tersebut memperlihatkan kelompok berisi sepuluh pemain non-kiper yang berlatih langsung bersama pelatih kepala, termasuk pemain reguler seperti Harry Maguire, Kobbie Mainoo, dan Amad Diallo. Mereka bergabung dengan pemain baru Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Namun, kehadiran pemain muda Ayden Heaven dan Harry Amass menunjukkan bahwa kelompok ini belum tentu merupakan sebelas pemain yang akan dipilih untuk lawatan berat ke markas Liverpool di Anfield pada akhir pekan.

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Di bagian lain lapangan latihan, kapten Bruno Fernandes terlihat memimpin sesi rondo berintensitas tinggi bersama sejumlah pemain senior dan pemain muda akademi. Sesi itu mencakup banyak latihan teknik, sementara pemain muda Shea Lacey dan Dan Armer mendapat kesempatan untuk mengesankan staf kepelatihan baru.

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Drone tersebut juga merekam asisten lama Pochettino, Jesus Perez, yang berpindah di antara kelompok-kelompok untuk mengawasi latihan. Sementara itu, si kembar identik Fletcher, Jack dan Tyler, ditempatkan di dua kelompok latihan utama yang berbeda untuk menyeimbangkan jumlah pemain selama latihan taktik.

Kekhawatiran keamanan dan batasan hukum

Manchester United sejauh ini menolak berkomentar mengenai insiden tersebut. Namun, kejadian ini menyoroti meningkatnya kekhawatiran klub-klub kasta tertinggi soal privasi dan pengawasan dari udara. Meski operator mengklaim penerbangan itu legal, pedoman Otoritas Penerbangan Sipil memuat peringatan khusus tentang ekspektasi privasi di tempat-tempat seperti taman atau lahan pribadi. Pedoman itu menyebut penggunaan perangkat semacam ini di tempat orang mengharapkan privasi dapat melanggar undang-undang perlindungan data.

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Tim media internal United juga hadir untuk merekam sesi tersebut bagi kanal resmi klub, tetapi mereka biasanya terikat aturan ketat yang melarang pengungkapan susunan taktik sebelum waktunya. Dengan laga besar melawan Liverpool yang semakin dekat, Manchester United tentu berharap pengamatan dari udara itu tidak terlalu banyak membocorkan rencana permainan mereka kepada sang rival di tengah masa transisi ini.