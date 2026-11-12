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Dayot Upamecano angkat bicara di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai masa depannya. Namun, ia tidak memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya akan bertahan di Bayern Munich.

Dalam konferensi pers tim nasional Prancis, bek tengah klub dengan gelar juara terbanyak di Jerman itu ditanya soal rumor terbaru yang menyebut Paris Saint-Germain sangat berminat merekrutnya.

Namun, Upamecano enggan memberikan jawaban pasti: "Saya sudah cukup lama berada di Jerman. Saya masih terus berkembang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saat ini saya merasa sangat nyaman di klub saya," ujarnya.

Portal Prancis Foot Mercato sebelumnya melaporkan bahwa klub asal ibu kota Prancis itu sangat berminat pada pemain andalan Bayern tersebut. Menurut laporan itu, PSG ingin memanfaatkan klausul pelepasan yang kabarnya ada dalam kontrak Upamecano, meski keberadaannya belum dikonfirmasi secara resmi, dan merekrut sang bek dengan biaya transfer yang ditetapkan sebesar €65 juta. Transfer itu disebut sudah bisa terjadi pada musim panas mendatang.

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Belum ada kepastian apakah klausul tersebut benar-benar ada. Direktur olahraga Max Eberl enggan mengonfirmasi maupun membantahnya di sela-sela pertandingan melawan 1. FSV Mainz 05 akhir pekan lalu. "Saya tidak berada di sini untuk membicarakan detail kontrak. Satu hal yang jelas: Kami telah memperpanjang kontrak Upamecano dan sangat senang berhasil melakukannya. Sejujurnya, dia merasa sangat nyaman di sini," kata Eberl.

Getty Images

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Sampai kapan kontrak Dayot Upamecano di Bayern Munich?

Bek asal Prancis itu baru memperpanjang kontraknya bersama klub dengan gelar juara terbanyak di Jerman tersebut hingga 2030 pada Februari lalu. Kabarnya, para petinggi Bayern memberikan sejumlah konsesi dan menyetujui pencantuman klausul tersebut dalam kontrak Upamecano.

PSG tengah mencari pengganti jangka panjang bagi pemimpin lini belakang mereka, Marquinhos. Pemain berusia 32 tahun itu sudah 13 tahun membela klub dan menjadi legenda bagi tim asal Paris tersebut. Kontraknya di klub ibu kota Prancis itu masih berlaku hingga 2028.

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Karena itu, pada musim panas mendatang atau paling lambat setelah musim 27/28, PSG kemungkinan akan berupaya mencari pengganti berkualitas tinggi, dan Upamecano, yang empat tahun lebih muda, bisa segera masuk dalam pertimbangan mereka.

Bek Bayern itu kembali mencuri perhatian pada pekan lalu ketika ia membuat penyerang Julian Alvarez sama sekali tak berkutik dalam kemenangan tandang 2-0 klubnya atas Atletico Madrid di Liga Champions. Di Bayern, ia sudah menjadi pemimpin lini belakang, dengan Jonathan Tah dan Min-jae Kim bergantian mendampinginya.

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Upamecano bergabung dengan Bayern dari RB Leipzig pada 2021 dengan biaya transfer €42,5 juta. Musim ini, ia telah mencetak tiga gol dalam 12 pertandingan resmi di seluruh kompetisi untuk FCB.