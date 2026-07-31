Manajemen klub Al Hilal Arab Saudi mengakhiri berbagai spekulasi yang menyertai absennya bintang Portugal Joao Cancelo dari awal pemusatan latihan persiapan tim di Austria, dengan menegaskan bahwa pihaknya telah mengetahui keputusan sang pemain sebelum pemusatan latihan dimulai.

Surat kabar Arab Saudi "Al Maidan Al Riyadi", mengutip sumber-sumber di dalam Al Hilal, membantah kebenaran berita yang beredar selama beberapa jam terakhir mengenai ketidakhadiran Cancelo dari pemusatan latihan "Al Zaeem" tanpa persetujuan manajemen, seraya menegaskan bahwa semua yang diberitakan dalam hal ini sama sekali tidak benar.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen Al Hilal telah menempuh seluruh jalur resmi untuk memberitahukan para pemain internasionalnya tentang jadwal bergabung ke pemusatan latihan, melalui surat resmi via email yang memuat jadwal waktu spesifik untuk setiap pemain.

Surat kabar itu menambahkan: "Absennya Joao Cancelo dari kumpul tim di Austria terjadi setelah koordinasi langsung dan dengan izin sebelumnya dari manajemen klub. Pemain tidak melanggar instruksi, dan tidak benar apa yang beredar mengenai ketidakhadirannya tanpa alasan."

Dalam konteks yang sama, sumber-sumber tersebut mengungkap bahwa berkas transfer Cancelo menjadi prioritas utama manajemen Al Hilal saat ini, di mana pihaknya mengintensifkan negosiasi dengan klub Barcelona untuk merampungkan kesepakatan transfer bek Portugal itu selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri berkas tersebut secepatnya.

Penjelasan ini datang untuk mengakhiri polemik yang mencuat seputar komitmen sang pemain, di tengah penantian para suporter atas nasib akhirnya antara bertahan di Riyadh atau kembali ke Eropa melalui pintu "Camp Nou".