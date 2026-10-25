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Pelatih kepala PSG Luis Enrique mengungkapkan simpati kepada winger Khvicha Kvaratskhelia setelah pemain itu mengalami cedera parah. Namun, pelatih asal Spanyol tersebut dengan tegas menutup kemungkinan mencari pengganti pemain timnas Georgia itu di bursa transfer.

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Kvaratskhelia mengalami cedera serius, pukulan bagi PSG

Penyerang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia harus menepi setelah mengalami cedera serius saat tampil bersama tim utama baru-baru ini. Pemain timnas Georgia itu telah menjadi bagian penting dalam serangan PSG sejak bergabung dengan klub.

Pelatih kepala Luis Enrique mengonfirmasi bahwa cedera tersebut serius sembari menyatakan dukungan penuh kepada sang pemain sayap selama menjalani pemulihan.

PSG terus mengatur rotasi skuad sembari bersaing di kompetisi domestik dan Eropa.

Luis Enrique yakin Kvaratskhelia yang 'pantang menyerah' akan kembali lebih kuat

Berbicara mengenai cedera itu, Luis Enrique menyampaikan simpati mendalam kepada Kvaratskhelia, tetapi tetap optimistis untuk jangka panjang. "Kami memikirkan sang pemain dan apa yang akan ia lalui. Ini sulit," kata Luis Enrique.

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"Kvara adalah sosok yang pantang menyerah... ia telah menjadi, masih menjadi, dan akan terus menjadi pemain yang sangat penting bagi kami."

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"Kami akan mendampinginya dan memperhatikan kebutuhannya. Ia akan kembali lebih kuat, saya tidak meragukan itu," tambahnya.

Pelatih PSG menolak perekrutan darurat

Meski kehilangan pemain penting di lini serang, Luis Enrique menepis anggapan bahwa PSG harus merekrut pengganti pada bursa transfer mendatang. "Tidak ada cedera yang membuat kami mutlak harus merekrut pemain baru," tegas Luis Enrique.

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"Sejak awal musim, saya selalu mengatakan bahwa kami bisa mengatasi cedera apa pun."

"Tentu saja, kami selalu mencermati setiap bursa transfer... tetapi itu tidak pernah karena cedera," tegas sang pelatih.

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PSG mengandalkan kekompakan skuad di tengah masa sulit

Luis Enrique memuji rasa kekeluargaan dalam skuadnya saat mereka bersatu menghadapi absennya sejumlah pemain penting menjelang laga melawan Lyon pada Senin.

"Kami tetap tim yang sama, dengan atau tanpa pemain yang cedera, karena kami semua memiliki pola pikir yang sama," pungkasnya.

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PSG menjamu Lyon di Parc des Princes pada Senin malam dengan target menjadi pemuncak tunggal klasemen Ligue 1.