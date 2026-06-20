Tak ada pemain Afrika lain yang melakukannya... Sibari menyamai rekor Salah di Piala Dunia

Ismail Saibari, bintang tim nasional Maroko, mencatatkan prestasi gemilang setelah terus tampil cemerlang dalam laga melawan Skotlandia di Piala Dunia 2026.

Bintang PSV Eindhoven yang hampir pindah ke Bayern Munich ini mencetak gol yang membawa Timnas Maroko meraih kemenangan berharga atas Skotlandia (1-0) pada dini hari Sabtu ini dalam pertandingan putaran kedua Grup C Piala Dunia.

Gol Sibari ini terjadi setelah sebelumnya ia mencetak gol ke gawang Brasil pada pertandingan pembuka yang berakhir imbang 1-1.

Menurut data dari situs "Stats Foot" Prancis, Saibari menjadi pemain Maroko pertama yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, serta pemain Afrika kedua yang melakukannya setelah pemain Mesir, Mohamed Salah.

Salah tampil gemilang pada edisi 2018, mencetak gol melawan Rusia pada putaran kedua babak penyisihan grup, dan satu gol lagi melawan Arab Saudi pada putaran ketiga, setelah sebelumnya absen dalam pertandingan pembuka melawan Uruguay.

Menurut statistik “Mister Sheph”, ada 97 pemain di dunia yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia.

Selain duo Mesir-Maroko tersebut, 67 pemain dari Eropa, 23 dari Amerika Selatan, 3 dari CONCACAF, dan 2 dari Asia juga berhasil melakukannya.

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