Dalam presentasi resmi rekrutan anyar Ismael Saibari, Eberl sekali lagi ditanya soal tiga kandidat jual milik raksasa Jerman itu. Sementara untuk Bryan Zaragoza dan Sacha Boey masih belum ada solusi yang terlihat, situasi Palhinha juga tetap mandek.

"Pasar transfer setelah Piala Dunia berbeda dari biasanya, tetapi tidak kalah sulit diprediksi. Kami masih punya waktu dua setengah pekan. Sebelumnya kami sudah mengomunikasikan dengan jelas, baik secara internal maupun eksternal, bagaimana situasinya. Selalu tidak mudah untuk membuat keputusan seperti itu dan menyampaikan hal seperti itu. Tetapi itu juga bagian dari bisnis kami. Saya sudah cukup sering mengatakan bahwa ada pergerakan. Itu selalu ada secara laten, tanpa ada sesuatu yang layak diumumkan," kata Eberl, lalu tanpa diminta menyinggung pemain Portugal itu, yang belakangan terus dikaitkan dengan kepindahan ke Aston Villa: "Orang-orang membaca bahwa Aston Villa telah menghubungi kami soal Joao. Itu benar. Tetapi dengan Aston Villa kami tidak akan mencapai kesepakatan, itu memang tidak akan berhasil. Karena kami tidak berada dalam situasi harus melakukan apa yang dipaksakan pihak lain kepada kami."

Juara bertahan Liga Europa itu kabarnya hanya tertarik pada kesepakatan pinjaman. Namun, Bayern bersikeras pada perpisahan permanen dengan Palhinha, yang menurut laporan kicker sudah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa mengenai potensi detail kontrak.

Namun, tampaknya tidak adanya kesiapan untuk merekrut sang gelandang secara permanen menggagalkan hal itu. Saat ditanya lagi, Eberl menegaskan ucapannya: "Tidak ada peluang untuk mencapai kesepakatan."

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FC Bayern Munchen: Bagaimana situasi Bryan Zaragoza dan Sacha Boey?

Sementara itu, keputusan mengenai masa depan trio tersebut tidak dibatasi secara waktu. Setidaknya tidak sebelum penutupan jendela transfer, seperti ditekankan Eberl dengan nada bercanda: "Tenggat waktu, 1 September, pukul 20.00." Kesepakatan dengan klub lain juga belum tercapai untuk Boey maupun Zaragoza, jelasnya.

Zaragoza dilaporkan baru-baru ini menolak tawaran dari luar Eropa. Mundo Deportivo belum lama ini menulis tentang tawaran yang sangat menarik secara finansial dari Timur Tengah, tetapi pemain yang baru berusia 24 tahun itu tampaknya belum melihat dirinya ke sana pada tahap kariernya saat ini.

Sebaliknya, ia kemungkinan besar paling ingin kembali ke negara asalnya, Spanyol. Di sana, setidaknya dua klub divisi teratas, Espanyol Barcelona dan Deportivo Alaves, disebut menunjukkan minat. Namun, dalam kasus Zaragoza masih ada masalah bahwa pemain ofensif itu belum bisa menanggung beban karena peradangan lutut yang berkepanjangan.

Jika tidak terjadi transfer, ia kemungkinan akan berakhir di tribune. Hal yang sama juga berlaku untuk Palhinha dan Boey. Dalam rencana pelatih Vincent Kompany, ketiganya tampaknya sudah tidak lagi memainkan peran.

Untuk pemain Prancis itu, Galatasaray, tempat ia bermain sebagai pemain pinjaman sejak Februari musim lalu, menurut kicker cukup siap untuk kembali melakukan kesepakatan pinjaman. Namun, klub top Turki itu ingin menyimpan jatah skuad yang terbatas untuk pemain asing demi mimpi transfer yang lebih besar.

Pada akhir Juli, presiden kehormatan Uli Hoeneß justru masih menyampaikan nada yang jauh lebih berdamai. "Jika sekarang kami berhasil melepas satu atau dua pemain - dan itulah tepatnya keinginan kami - tentu itu bagus. Tetapi ada satu hal yang ingin saya katakan dengan sangat jelas: Kontrak di FC Bayern tidak bisa diganggu gugat. Artinya, kami akan mempertahankan para pemain jika pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang cocok," jelasnya.