"Apa yang bisa saya katakan? Tanpa gol, sulit untuk masuk skuad," kata kapten tim asal Swabia itu setelah kekalahan 0:2 (0:2) dari Galatasaray Istanbul di Liga Champions.

Ketika ditanya apakah ia berharap dipanggil pada Kamis untuk pertandingan melawan Serbia di Beograd (13 November, pukul 20.45/RTL) dan Belanda di Berlin (16 November, pukul 20.45/ARD), Undav menjawab: "Sama sekali tidak." Klopp juga tidak memasukkannya ke skuad untuk empat pertandingan pertama di Nations League.

Namun, gambaran lengkapnya adalah Undav telah terlibat dalam tujuh gol dari 14 pertandingan kompetitif musim ini. Selain mencetak dua gol di DFB-Pokal dan Liga Champions, ia menyumbang lima assist di ketiga kompetisi tersebut.

Akankah Niclas Füllkrug, Bukan Deniz Undav, Kembali Ke Timnas Jerman?

Meski demikian, penyerang lain seperti Niclas Füllkrug saat ini jauh lebih tajam di depan gawang. Kembalinya pencetak gol SV Werder Bremen itu ke timnas Jerman sudah menjadi perbincangan selama berminggu-minggu, tetapi hingga kini Klopp masih memberikan jawaban yang penuh teka-teki mengenai hal tersebut.

Pertandingan berikutnya SER UEFA Nations League A 14.45 GER

Jonathan Burkardt dan Younes Ebnoutalib dari Eintracht Frankfurt, yang juga masuk skuad terakhir, turut memiliki peluang. Posisi Kai Havertz (FC Arsenal) sudah aman, sementara peluang Nick Woltemade (Juventus Turin) tampaknya lebih kecil.

Klopp akan mengumumkan skuadnya, yang kali ini akan berisi sekitar 23 pemain, pada 5 November.