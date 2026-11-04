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imago-sport-1085473633.jpgDeFodi Images
Tim Ursinus dan SID
Diterjemahkan oleh

Tak ada peluang kembali ke timnas Jerman di bawah Jürgen Klopp? Seusai kekalahan VfB Stuttgart, Deniz Undav "sama sekali tidak" percaya dirinya akan dipanggil

UEFA Nations League A
Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Champions League
Bundesliga
Serbia vs Germany
Germany
J. Klopp
D. Undav

Deniz Undav dari klub Bundesliga VfB Stuttgart tidak memperkirakan dirinya akan dipanggil pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp untuk dua pertandingan mendatang di Nations League.

"Apa yang bisa saya katakan? Tanpa gol, sulit untuk masuk skuad," kata kapten tim asal Swabia itu setelah kekalahan 0:2 (0:2) dari Galatasaray Istanbul di Liga Champions.

Ketika ditanya apakah ia berharap dipanggil pada Kamis untuk pertandingan melawan Serbia di Beograd (13 November, pukul 20.45/RTL) dan Belanda di Berlin (16 November, pukul 20.45/ARD), Undav menjawab: "Sama sekali tidak." Klopp juga tidak memasukkannya ke skuad untuk empat pertandingan pertama di Nations League.

Namun, gambaran lengkapnya adalah Undav telah terlibat dalam tujuh gol dari 14 pertandingan kompetitif musim ini. Selain mencetak dua gol di DFB-Pokal dan Liga Champions, ia menyumbang lima assist di ketiga kompetisi tersebut.

Akankah Niclas Füllkrug, Bukan Deniz Undav, Kembali Ke Timnas Jerman?

Meski demikian, penyerang lain seperti Niclas Füllkrug saat ini jauh lebih tajam di depan gawang. Kembalinya pencetak gol SV Werder Bremen itu ke timnas Jerman sudah menjadi perbincangan selama berminggu-minggu, tetapi hingga kini Klopp masih memberikan jawaban yang penuh teka-teki mengenai hal tersebut.

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UEFA Nations League A

13 Nov 2026

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Jonathan Burkardt dan Younes Ebnoutalib dari Eintracht Frankfurt, yang juga masuk skuad terakhir, turut memiliki peluang. Posisi Kai Havertz (FC Arsenal) sudah aman, sementara peluang Nick Woltemade (Juventus Turin) tampaknya lebih kecil.

Klopp akan mengumumkan skuadnya, yang kali ini akan berisi sekitar 23 pemain, pada 5 November.

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