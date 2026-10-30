Pria Inggris itu pun boleh menempuh jalannya sendiri, seperti yang ia gambarkan menjelang laga klasik sepak bola Jerman melawan Borussia Dortmund (Sabtu, pukul 18.30/Sky) lewat perumpamaan tak biasa dari dunia hewan.

"Vince mengatakan dengan sangat jelas kepada kami bahwa ia tidak ingin para asisten pelatihnya menjadi Mini-Vinnies dan semuanya terus-menerus melakukan hal yang persis sama," kata Danks. Ia menambahkan: "Jadi, kami semua berbeda, tetapi saling melengkapi. Perumpamaan yang saya gunakan untuk staf pelatih adalah zebra dan burung unta."

Bagaimana maksudnya? "Zebra dan burung unta," jelas Danks, "hidup bersama di sabana dan memiliki hubungan timbal balik: Zebra memiliki pendengaran yang sangat baik dan indra penciuman yang sangat tajam, tetapi penglihatannya tidak begitu bagus. Jadi, ketika mencium atau mendengar sesuatu, zebra berlari dan burung unta mengikutinya." Hal itu juga berlaku sebaliknya: "Burung unta memiliki mata yang sangat besar dan penglihatan yang luar biasa baik. Jadi, ketika melihat sesuatu lalu berlari, zebra mengikutinya."

Jika diterapkan dalam sepak bola, artinya: "Kami harus menjadi zebra dan burung unta. Kami tidak bisa semua memiliki pendapat yang sama, kami tidak bisa semua memandang berbagai hal dengan cara yang sama. Kami harus melihat berbagai hal dari sudut pandang yang sedikit berbeda." Itulah yang berusaha ia terapkan bersama tim pelatih. "Dalam setiap sesi latihan, salah satu dari kami menangani permainan menyerang, yang lain menangani pertahanan, seorang lagi bekerja dengan para gelandang, seorang lagi dengan para penyerang, atau apa pun yang sedang diperlukan. Dengan begitu, kami memiliki sudut pandang yang berbeda."

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Sudut-sudut pandang itu, kata Danks mengakhiri perumpamaannya tentang dunia hewan, pada akhirnya disatukan dan menghasilkan solusi bersama. "Vince menjadi bagian dari keseluruhan ini dengan gaya kepemimpinan dan pengalamannya sebagai mantan pemain profesional, serta memberi kami sudut pandang yang berharga." Namun, burung unta memang tak bisa tanpa zebra, begitu pula zebra tanpa burung unta.