Tak ada lagi yang bisa menghentikan Ajax: Barcelona menyetujui kepindahan Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen dan FC Barcelona akhirnya menyelesaikan masalah pembayaran yang sebelumnya menghalangi transfer pinjamannya ke Ajax. Pakar Transfermarkt, Matteo Moretto, menulis bahwa kiper asal Jerman itu kini dipastikan akan bergabung dengan Ajax.

"Marc-André ter Stegen ke Ajax; bahkan detail birokrasi terakhir pun kini telah diselesaikan. Kini, dengan persetujuan Barcelona, kiper tersebut dapat berangkat ke Belanda," tulis Moretto.

Antara lain Marca dan Sport telah melaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa Ajax tidak perlu khawatir. Meskipun kesabaran direktur teknis Jordi Cruijff sempat diuji, namun kini transfer pinjaman tersebut benar-benar terwujud.

Ajax dilaporkan hanya menanggung sepuluh persen dari gaji raksasa Ter Stegen dari Barcelona. Kiper berpengalaman (34) ini mendapatkan gaji sebesar dua puluh juta euro per musim di Catalonia.

Ter Stegen biasanya akan menjadi kiper utama di bawah pelatih baru Míchel Sánchez, yang sudah bekerja sama dengannya pada paruh kedua musim lalu saat masih di Girona.

Ter Stegen telah tampil dalam 423 pertandingan untuk Barcelona, di mana ia selama bertahun-tahun dianggap sebagai kiper nomor satu yang tak terbantahkan. Penurunan performa dan cedera akhirnya membuatnya kehilangan posisi starter.

Pada Januari lalu, pemain yang telah 44 kali membela tim nasional ini dipinjamkan ke Girona, di mana ia hanya tampil dalam dua pertandingan karena cedera hamstring yang parah. Akibatnya, ia tidak dapat membantu klub Catalan tersebut dalam perjuangan melawan degradasi yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan.